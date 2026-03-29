Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: день, який зірки вважають часом добрих справ

Нинішній день зірки вважають часом добрих справ, коли не тільки можна, а й потрібно робити добрі справи.

Міла Корольова
Весняна квітка

Весняна квітка / © Associated Press

Зрозуміло, надавати допомогу тим, хто її потребує, бажано завжди, але саме сьогодні благодійність потрапляє в загальний потік позитивної енергії, яка робить наш світ — і життя людей — кращим.

Головне, не думати про те, яку вигоду ми в результаті можемо отримати від своєї філантропії — у такому разі вона втратить свій сенс, а отже, стане нікому не потрібною.

Овен

Не варто видавати бажане за дійсне тільки заради того, щоб справити враження на людей, які вас оточують: ошуканство дуже швидко виявиться, і не тільки не додасть вам авторитету, а й похитне його.

Телець

Думати про те, що говориш, важливо завжди, але сьогодні необачність у цьому сенсі може обійтися особливо дорого: не варто згодом дивуватися чужій реакції і запевняти, що вас не так зрозуміли.

Близнята

Щоб не стати жертвою шахраїв, які активізуються цього дня, необхідно надавати допомогу тільки тим, хто її справді потребує, а щодо решти, то їм необхідно навчитися відмовляти.

Рак

Енергію, якої в цей час не бракуватиме, потрібно, проте, використовувати грамотно й ощадливо, інакше її буде розтрачено на дрібниці, а ось досягти поставленої мети так і не вдасться.

Лев

Представникам вашого знака не варто боятися здатися слабкими, продемонструвати найкращі якості своєї душі: доброту, щирість, благородство характеру — навпаки, для їхнього вияву знадобиться сила.

Діва

День, коли близьких людей, хоч як дивно це прозвучить, необхідно тримати на відстані, не допускаючи надто близького контакту — у такому разі занадто великий ризик конфлікту, вийти з якого буде непросто.

Терези

Намагайтеся не дратуватися через дрібниці, хоч би якої сфери вашого життя — робочої чи особистої — вони стосувалися: ви не отримаєте нічого, крім витрачених даремно нервів, виправити однаково нічого не вдасться.

Скорпіон

Стосовно тих, хто, як вам здається, перейшов психологічну межу і зачепив вас за живе, варто виявити великодушність і поблажливість — така поведінка обов’язково вам зарахується.

Стрілець

Не варто всерйоз ображатися на близьких людей, які, можливо, будуть надто різкими щодо вас: їхня поведінка буде продиктована благими намірами — вони просто хочуть утримати вас від серйозної помилки.

Козоріг

Купуючи подарунок для когось із близьких, орієнтуйтеся не на власний смак, а на те, що полюбляє той, кому ви збираєтеся його презентувати — дуже важливо врахувати його смаки та інтереси.

Водолій

День, коли представникам вашого знака — незважаючи на понеділок — бажано присвятити відпочинку, але не пасивному, а діяльному: бажано знайомитися з тим, що приносить задоволення, — наприклад, своєму хобі.

Риби

Незважаючи на щільний робочий графік, не варто намагатися встигнути скрізь — необхідно обрати пріоритетний проєкт і діяти винятково в цьому напрямі, відставивши на деякий час справи, які можуть зачекати.

