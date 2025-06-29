Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли у нас загостриться інтуїція

Гороскоп на 30 червня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Новий тиждень починається з доволі спокійного часу, який не потребує серйозних рішень та енергійних вчинків. Бажано провести його в тиші та спокої.

Якщо ж такої можливості зі зрозумілих причин не буде, потрібно звести спілкування до найнеобхідніших моментів, відхиливши необов’язкові розмови й суперечки. У багатьох із нас загостриться інтуїція, з’явиться схильність до ясновидіння і передбачень.

Овен

Вдалими будуть будь-які професійні справи, проте від реалізації нових проєктів все ж краще відмовитися, зосередившись на старих «хвостах», які ви з якоїсь причини ще не довели до пуття.

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Телець

Не варто грубити людям навколо, нариваючись таким чином на неприємності: незважаючи на вашу солідну вагову категорію — у моральному розумінні цього слова, — ви ризикуєте отримати різку й серйозну відсіч.

Близнята

Найкраще дозвілля для вас цього дня — перебування на самоті, у тиші та спокої: наодинці з собою ви зможете зосередитися і вибрати правильну лінію поведінки на найближче майбутнє.

Рак

Є ймовірність того, що вам зроблять пропозицію, від якої, як заведено говорити у фільмах про мафію, не можна відмовитися: нова перспективна посада — це саме те, про що ви мріяли.

Лев

Незважаючи на понеділок, за найменшої нагоди варто присвятити цей день — чи хоча б другу його половину — відпочинку: останнім часом ви багато й напружено працювали, тож трохи релаксу не завадить.

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Діва

Отримати відповідь на важливе питання можна буде, поставивши його власній підсвідомості: головне — дати їй час для того, щоб усе ретельно проаналізувати і надати правильний варіант рішення.

Терези

Будьте уважні до будь-яких фактів, про які ви дізнаєтеся цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам незначними: пам’ятайте, що в нашому житті дрібниць не буває — будь-який з них може стати у пригоді.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам успіх у роботі, тож можете сміливо братися за будь-який — навіть найскладніший — професійний проєкт, його вдасться грамотно розпочати, вчасно завершити і — що дуже важливо — добре на ньому заробити.

Стрілець

Незважаючи на щире бажання допомогти людям навколо, не поспішайте жертвувати своїм часом заради чужої вигоди — така одностороння благодійність може стати для вас поганою прикметою.

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Козоріг

Виявивши себе з гарного боку на роботі, ви привернете увагу керівництва, яке своєю чергою гідно оцінить вас і, можливо, підвищить на посаді, а заразом і підвищить зарплатню.

Водолій

Уважно слухайте все, що говоритимуть люди, які вас оточують, але самі водночас помовчуйте: несподівано для себе ви можете дізнатися щось, що допоможе вам зорієнтуватися у важливій життєвій ситуації.

Риби

Поява людини з минулого буде надіслана вам не лише для того, щоб добре провести час за спільними спогадами — ця зустріч має й іншу мету, яка стане зрозумілою вам пізніше.

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