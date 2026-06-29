Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: день тендітної енергетики

Троянди / © ТСН

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Енергії, необхідної для життя та роботи, вистачить, проте її слід витрачати економно, інакше, витративши сили на розв’язання не найважливіших питань, ми не залишимо її на серйозні справи.

Будь-які справи обіцяють бути успішними, але особливу увагу слід приділити всьому, що так чи так стосуватиметься інтелектуальної діяльності — наукової роботи, викладання та навчання.

Овен

Можна — і потрібно — остаточно з’ясувати стосунки з людиною, з якою ви перебуваєте у стані давньої й дуже прикрої сварки: настав час вирішити, чи варто миритися, чи має сенс поставити в цих стосунках остаточну крапку.

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Телець

Найголовніше цього дня — стримувати можливі емоційні спалахи: існує велика ймовірність, що знайдуться люди, які прагнуть спровокувати вас на негативні вчинки, тож не варто давати їм привід для радості.

Близнята

Енергію, якої цього дня не бракуватиме, слід спрямувати на догляд за власним домом — чим більше блиску ви надасте всім поверхням, тим швидше налагодиться ваше життя в усіх його сферах.

Рак

Сьогоднішній день може стати своєрідним випробуванням у спілкуванні з оточенням: ситуації, в які ви з ними потрапите, викриють недоброзичливців, і вам залишиться лише зрозуміти, як діяти далі.

Лев

Не можна піддаватися спокусам, які можуть переслідувати вас протягом цього дня: так, якщо ви вирішили сісти на дієту, потрібно, насамперед, утриматися від випічки — вже завтра доведеться пошкодувати про свою слабкість.

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Діва

Цього дня краще утриматися від ухвалення важливого рішення, навіть якщо близька людина чи безпосередній керівник наполягатиме на тому, щоб ви його ухвалили — обов’язково попросіть час на аналіз і роздуми.

Терези

Поставивши перед собою мету, йдіть до неї прямо, не відволікаючись на дрібниці, які час від часу можуть виникати й вимагати вашої уваги, інакше ризикуєте весь день марно топтатися на місці.

Скорпіон

Головне для представників цього дня — дотримуватися міри в усьому, починаючи від харчування і закінчуючи спілкуванням з оточенням: не варто переходити межу, що відокремлює стриманість від вседозволеності.

Стрілець

День, коли слід бути скромнішим у своїх проханнях, навіть якщо ви маєте повне право на їхнє задоволення: сьогодні бажано задовольнятися малим, тоді вдасться отримати бажане, а жадібність не призведе до ні до чого доброго.

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Козоріг

За першої-ліпшої нагоди вирушайте на природу: неважливо, чи це буде подорож до моря, чи поїздка на дачу — головне, зміна атмосфери та свіже повітря, що в таку спеку має величезне значення.

Водолій

У цей час краще утриматися від ділових та фінансових угод: нічого страшного не станеться, якщо ви перенесете їх на кілька днів, коли обставини для такого роду діяльності складуться найбільш сприятливо.

Риби

Не варто даремно витрачати енергію, відведену на цей день, — намагайтеся зберегти та накопичити її, тоді ваші професійні та господарські досягнення приємно вразять як вас, так і ваше керівництво.

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