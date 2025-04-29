ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: день, який не підходить для серйозних рішень

День категорично не підходить для серйозних рішень і блискавичних дій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 30 квітня / © www.credits

Перш ніж щось зробити, необхідно скрупульозно зважити всі «за» і «проти», і лише потім рухатися в тому чи іншому напрямку, інакше образливої помилки не уникнути.

Якщо на аналіз не буде ні часу, ні сил, краще взяти таймаут і кілька днів не робити нічого, а після закінчення цього періоду розуміння того, як треба вчинити, прийде само собою — без будь-яких зусиль з нашого боку.

Овен

Категорично не рекомендується сумніватися у правильності своїх дій: що б вам не навіювали люди навколо — навіть ті, кому ви довіряєте цілком і повністю, — не відступайте від ухваленого раніше рішення ні на крок.

Телець

«Склеїти» розбиту сьогодні «чашку» взаємин із близькими — і не дуже — людьми вдасться нескоро, а, можливо, результатом розладу може стати й розставання, тому важливо шукати компроміси з будь-якого питання.

Близнята

Ухвалюючи важливе рішення, враховуйте не лише власну, а й сторонню думку: неодмінно порадьтеся з тими, кому стовідсотково довіряєте — як відомо, одна голова добре, а дві — краще.

Рак

Головна якість, яку треба виявити сьогодні, — уміння входити в становище інших людей і поблажливо ставитися до чужих слабкостей, тоді ви зможете розраховувати на таке саме ставлення з їхнього боку.

Лев

У будь-якій ситуації, наскільки б складною і заплутаною вона не здавалася, не варто безглуздо запитувати «хто винен?», набагато конструктивніше і, як наслідок, ефективніше відповісти на запитання: «Що робити в цій ситуації?»

Діва

Необхідну вам цього дня допомогу зможуть надати лише близькі люди, тому зіткнувшись із труднощами, звертайтеся саме до них — вони не змусять довго себе просити, та й не дорікатимуть згодом.

Терези

Запитуючи себе, як жити далі, придивляйтеся і прислухайтеся до того, що відбувається навколо, відповідь — у вигляді знака долі — обов’язково прийде, головне, не прогаяти її в потоці інформації, яка до вас надходить.

Скорпіон

Спілкуючись з колегами, не розкривайте свої професійні секрети і — особливо! — плани на найближче майбутнє: непорядна людина може втілити в життя згенеровану вами ідею, видавши її за свою.

Стрілець

Ганяючись одразу за кількома «зайцями» — передусім професійними, — ви, як у відомому прислів’ї, ризикуєте не впіймати жодного: хочете досягти успіху — зосередьтеся на чомусь одному.

Козоріг

Не варто брати на себе підвищені трудові зобов’язання — краще витратити час і сили, які підуть на марну роботу, на якесь цікаве і приємне заняття — наприклад, на своє хобі.

Водолій

Можливі сімейні негаразди — не привід для серйозних розбірок: непорозуміння трапляються у всіх, а в цьому конкретному випадку потрібно шукати те, що вас об’єднує, замість того, що розводить у різні боки.

Риби

Енергію, яка необхідна для життя і роботи, можна черпати як спілкуючись із рідними людьми, так і займаючись тим, що напевно принесе вам задоволення — передусім, звісно, своїм хобі.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie