Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не можна відмовляти в допомозі

Гороскоп на 30 липня / © ТСН

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У цей час нікому не можна відмовляти в допомозі, навіть якщо про неї попросять зовсім незнайомі люди — залишившись глухим до чужих проблем, можна порушити милостиву й гармонійну енергетику дня і привернути до себе негатив, який нам зовсім не потрібен.

Цього дня також категорично забороняється обдурювати, навіть якщо здасться, що «брехня заради порятунку» принесе благо тому, кому вона призначена.

Овен

День підходить для занять благодійністю: добро, яке ви зробите сьогодні для інших людей, виявиться вигідним — воно обов’язково незабаром повернеться до вас у ще більшій кількості.

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Телець

Якщо у вас є перспективні ідеї, які можна запропонувати керівництву, кращого часу годі й шукати — сьогодні воно не тільки охоче вислухає, а й підтримає вас — як морально, так і фінансово.

Близнята

Навіть якщо в минулому людина всерйоз образила вас, не варто піддаватися гострому бажанню їй помститися — прагнення, як кажуть у народі, вирити комусь із оточенню яму, ще нікого до добра не доводило.

Рак

Небажано ховатися від навколишнього світу і людей, що живуть у ньому, в «шкаралупі» своєї мушлі — необхідно, навіть якщо це доведеться зробити через силу, вийти «в люди» і якомога більше з ними спілкуватися.

Лев

Категорично не рекомендується бажати комусь зла — не тільки вголос, а й про себе: будь-яке прокляття, навіть висловлене зопалу, незабаром обов’язково повернеться до того, хто — навмисне або ненавмисне — його висловить.

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Діва

Можна ставити перед собою найсміливіші цілі: завдяки енергії, яка переповнюватиме представників вашого знака від самого ранку, ви зможете встигнути не тільки виконати, а й перевиконати свій робочий план.

Терези

Спілкуючись із близькими людьми, використовуйте всі властиві вам від природи дипломатичні якості, інакше ви легко можете зруйнувати важливі для вас стосунки, які вибудовувалися роками.

Скорпіон

Встигнути зробити все заплановане на цей день можна буде тільки в тому разі, якщо не станете відволікатися на заняття, що не мають першочергового значення, — наприклад, телефонні розмови.

Стрілець

Не поспішайте обіцяти те, що ви — і це буде зрозуміло від самого початку — не зможете виконати: як правило, репутацію ненадійної людини дуже легко заслужити і згодом вкрай важко спростувати.

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Козоріг

У цей благословенний у фінансовому плані день ви притягуватимете гроші із силою магніту, тому сміливо можна починати збір спонсорських коштів для реалізації дорогого проєкту.

Водолій

Навіть якщо хтось із оточення докладе максимум зусиль, щоб вивести вас із себе, не можна грубіянити і, тим паче, ображати цю людину, — наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Риби

Перед красномовством, яким вас наділять зірки цього дня, не зможе встояти жоден — навіть найупертіший і найнезговірливіший — співрозмовник, включно з вашим безпосереднім керівництвом.

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