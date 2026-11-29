Осіннє листя у калюжі / © Associated Press

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Навіть найнезначніше зауваження, яке висловить нам хтось із людей навколо, раптом здасться нам різким і призведе до серйозного скандалу.

Важливо бути максимально коректними щодо інших, щоб з необережності не зачепити їх і, як наслідок, не образити та не принизити. Необхідно також тримати себе в руках, не беручи близько до серця чужі слова: найімовірніше, вони будуть сказані без злого умислу — просто через необережність.

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Овен

Ці дні сприяють не лише роботі, а й відпочинку: зараз дуже важливо розслабитися та відновити сили, витрачені останнім часом: найближчим часом вони вам обов’язково знадобляться.

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Телець

Час сприятливий для аналізу своїх попередніх професійних досягнень: якщо вам здається, що ви зайшли в робочий глухий кут, обміркуйте, як із нього вийти та як оптимізувати подальші дії.

Близнята

Добрі справи, спрямовані на допомогу тим, хто її справді потребує, дуже швидко повернуться до вас сторицею, тож не варто зволікати з ними, навіть якщо ви вважаєте, що ніхто не подякує вам за це.

Рак

Не варто — за вашою багаторічною звичкою — налаштовувати себе на негатив: сила нашої підсвідомості настільки потужна, що легко можна буде погіршити, а не покращити свою нинішню життєву ситуацію.

Лев

Час, коли можна братися — або принаймні готуватися — до роботи над новим професійним проєктом, розрахованим на тривалий період, який вимагатиме чимало зусиль.

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Діва

До людини, яка образила вас деякий час тому, а тепер зрозуміла, що схибила, важливо поставитися з розумінням: найімовірніше, вона щира у своїх намірах, тому важливо дати другий шанс і їй, і вашим стосункам.

Терези

Не можна — як би вам того не хотілося — допомагати іншій людині проти її волі, інакше вам на власному досвіді доведеться дізнатися, що означає крилатий вислів про те, що добрими намірами вистелена дорога до пекла.

Скорпіон

Можна — й потрібно — здійснювати операції з нерухомістю, як купуючи, так і продаючи її: і в першому, і в другому разі умови для важливої угоди, найімовірніше, виявляться максимально вигідними та сприятливими.

Стрілець

У цей час — як ніколи раніше — рідні та близькі люди потребуватимуть ваших турботи й уваги, тому бажано провести час поруч із ними та надати їм ту допомогу, якої вони потребуватимуть.

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Козоріг

Чим би ви сьогодні не зайнялися — хобі, творчістю, побутовими справами чи професійною діяльністю, — намагайтеся зробити все на «відмінно», лише в такому разі ви будете задоволені своєю роботою на всі сто.

Водолій

День сприятливий для змін у будинку чи квартирі: можна розпочинати ремонт або хоча б готуватися до нього, а також переставляти меблі або прикрашати кімнати щойно придбаними дрібничками.

Риби

Сьогодні зірки радять вам хоча б спробувати вести здоровий спосіб життя: можливо, його правила вам настільки сподобаються, що ви вирішите перейти від цікавого, але необов’язкового експерименту до постійного способу життя.

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