149
3 хв

Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити тільки дійсно важливі справи

День, коли не можна витрачати сили й енергію на дрібниці: навіть якщо йтиметься про домашню роботу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 30 листопада

Гороскоп на 30 листопада / © Getty Images

Обирати потрібно лише справді важливі справи — наприклад, капітальний ремонт, тоді й результат згодом виявиться приголомшливим.

Що стосується професійної діяльності, то можна — і потрібно — готуватися до реалізації серйозних проєктів, працювати над якими можна буде вже завтра.

Не варто також оперувати великими грошовими сумами — значний ризик настільки ж великих втрат, зате можна займатися дрібними фінансовими операціями.

Овен

Небажано відповідати на грубість оточення грубістю, а на хамство — хамством: не ставайте на один рівень із людьми, які не вміють тримати себе в руках — краще проігноруйте недружні випади.

Телець

Ледарювати і ухилятися від роботи сьогодні не можна в жодному разі — велика ймовірність серйозного відставання від щасливіших — і спритніших — колег, які скористаються ситуацією і обійдуть вас на повороті.

Близнята

Потужний потік енергії, отриманої вами сьогодні від зірок, необхідно спрямувати на професійні досягнення, а не на емоційні сплески — не варто витрачати сили непродуктивно і, як наслідок, марно.

Рак

День несприятливий для початку нових справ професійного характеру — навіть якщо терміни вас підтискають, намагайтеся перенести їх хоча б на добу — на початок робочого тижня, інакше вони навряд чи увінчаються успіхом.

Лев

Важливо відмовитися від поспіху — до того ж, як у побутовому, так і в особистому плані, інакше все піде зовсім не за тим — позитивним і результативним — сценарієм, на який ви розраховуєте.

Діва

Будь-які справи господарсько-побутового характеру бажано відкласти, а час, що звільнився, присвятити друзям, дітям або літнім родичам — останні особливо потребують вашої уваги.

Терези

Цілком можливо, що робота над проєктом, яким ви зараз займаєтеся, в якийсь момент пішла не в той бік, щоб уникнути непоправних помилок, необхідно зупинитися і повернутися до вихідної точки.

Скорпіон

Усе встигатимуть лише ті, хто зможе чергувати роботу — хай навіть і домашню — з відпочинком: надмірне напруження призведе до того, що сили виснажаться і від значної кількості планів доведеться відмовитися.

Стрілець

День пролетить дуже швидко, і це свідчить про те, що серйозних проблем у цей час зірки вам не приготували, а отже, можна присвятити час повноцінному відпочинку й улюбленому заняттю — як і належить у вихідний.

Козоріг

Важливо звернути увагу на знаки, які цього дня надсилатиме вам доля: випадково почуті на вулиці або на радіо в машині слова можуть підказати вам, як вчинити в життєвій або професійній ситуації.

Водолій

Головне, не сумніватися в собі і правильності своїх дій: низька самооцінка ще нікому не допомагала досягти успіху — як на роботі, так і в особистому житті, тож важливо вірити у свої сили і не помічати перешкод.

Риби

Не варто зайвий раз потрапляти на очі керівництву — воно може згадати, що ви досі не виконали поставлене перед вами завдання і звинуватити вас не лише в цьому, а й у всіх смертних гріхах, а заразом і позбавити заслужено премії.

149
