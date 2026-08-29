Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ухвалювати важливих рішень

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Він також не підходить для ухвалення важливих рішень: ілюзії та обман, які неминуче лежатимуть в їхній основі, не дозволять зробити правильний вибір — у такому разі помилки неминучі.

Якщо є можливість, краще провести цей час у тиші, спокої та усамітненні, уникаючи спілкування з іншими — особливо з тими, хто нам неприємний або має агресивний настрій. А ось для занять творчістю цей день підходить ідеально — не варто втрачати нагоду створити щось справді вартісне.

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Овен

Зірки радять «розвіювати» переживання, які сьогодні можуть турбувати представників вашого знака, заняттями, які зазвичай називають приземленими — наприклад, прибиранням у будинку або на дачній ділянці.

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Телець

Будь-яке спілкування — як у реальному житті, так і в соціальних мережах — краще звести до мінімуму, а то й зовсім відмовитися від нього: найімовірніше, ви не зможете втримати себе в руках, а отже, серйозний конфлікт неминучий.

Близнята

Ризик потрапити під чужий — негативний — вплив буде великим, і, що найнебезпечніше, ви можете цього навіть не помітити, а в результаті, на власне розчарування, вчините зовсім не так, як хотіли спочатку.

Рак

Претензії з боку оточення — особливо рідних і близьких — які ви можете почути на свою адресу в цей час, матимуть мало реальних підстав, але все ж варто над ними замислитися.

Лев

Благодійність завжди вітається, але цього дня вона матиме особливе значення, оскільки принесе добро не лише нужденним, а й стане приємною несподіванкою для самих представників вашого знака.

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Діва

Важливу зустріч, яку ви запланували на цей день, краще перенести на наступний тиждень: сьогодні вам навряд чи вдасться дійти згоди навіть у найпростіших питаннях, не кажучи вже про серйозні справи.

Терези

Покращити атмосферу в домі, а потім і у власному житті, можна, прибравши з навколишнього простору речі, які лише захаращують його: дихати — як у прямому, так і в переносному сенсі — одразу ж стане набагато легше.

Скорпіон

Опинившись на лінії боротьби добра і зла, найголовніше — визначитися, на чиєму боці ви перебуваєте, ну, а далі все складеться ніби само собою, без особливих зусиль з вашого боку, головне — правильний вибір.

Стрілець

Щоб максимально убезпечити себе від можливих цього дня неприємностей, можна скласти обітницю мовчання: чим менше ви сьогодні будете розмовляти — особливо з неприємними людьми, тим краще для вас.

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Козоріг

Цього дня слід утриматися як від надмірної роботи, так і від бездіяльності: зірки радять вам знайти баланс між цими двома життєвими режимами: лише так вам вдасться провести час з максимальною користю.

Водолій

Вирішуючи суперечку з близькою людиною, намагайтеся не влаштовувати скандал — таким чином нічого не вдасться досягти, а ось спокійна розмова, підкріплена фактами та аргументами, переконає її набагато швидше.

Риби

Цей день бажано провести з родиною, особливо — з літніми родичами, які зазнають особливого тиску з боку сил зла, що активізувалися, захистити та підбадьорити їх — цілком вам до снаги.

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