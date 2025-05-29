Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо незадоволені собою

Гороскоп на 30 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Наслідком такого настрою може бути занепад сил і навіть депресія, якої складно буде позбутися. Найкращий спосіб налагодити внутрішні «налаштування» — дії, які цього дня мають бути не надто активними, але й повністю відмовлятися від роботи не можна — незважаючи на кінець робочого тижня, необхідно чимось себе завантажити.

Важливо також звертати увагу на інформацію, яка до вас надходить — вона не лише підвищить інтелектуальний рівень, а й допоможе зорієнтуватися в поточній професійній і життєвій ситуації.

Овен

Головне, що потрібно зробити цього дня — і п’ятниця вам у поміч — поспілкуватися з друзями та рідними, яким ви давно не приділяли належної уваги: можливо, ви ще встигнете запобігти образі, що назріває.

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Телець

Що більше робочих завдань ви виконаєте, то швидше керівництво навантажить вас понаднормовими, тож не поспішайте — працюйте повільно, що, до речі, допоможе покращити якість вашої праці.

Близнята

Перш ніж ухвалити важливе для вас рішення, порадьтеся з тими, кому ви довіряєте — друзями чи коханою людиною: найімовірніше, їхній життєвий досвід і доброзичливе ставлення до вас допоможуть знайти правильний хід.

Рак

Не ризикуйте своїми грошима, навіть якщо вам здасться, що сума, яку ви втратите внаслідок нерозумних дій, незначна: вона допоможе запустити цілий ланцюжок втрат, тож обережність — понад усе.

Лев

Не варто демонструвати колегам свою професійну перевагу, навіть якщо ви маєте на неї повне право — навколишні навряд чи гідно оцінять ваші досягнення, радше образяться або розізляться.

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Діва

День сприятливий для відновлення старих зв’язків, втрачених останнім часом: можливо, найближчим часом ці люди допоможуть вам досягти успіху у вирішенні важливого професійного питання.

Терези

Спілкуючись із людьми сьогодні — втім, як і завжди, — необхідно зважувати кожне своє слово: дуже легко буде зачепити людину, яка затаїть зло і згодом — у найнесподіванішу мить — пригадає його вам.

Скорпіон

Не вступайте в суперечку з тими, хто вирішить зробити вам зауваження або покритикувати ваші дії чи зовнішній вигляд: можливо, ці люди лише й чекають, коли ви втратите самоконтроль, щоб підживитися вашою енергією.

Стрілець

Інформацію, яка надходитиме до вас цього дня, необхідно брати до уваги, але — не більше того: найімовірніше, вона виявиться фейковою, тому не варто вважати її безпосереднім керівництвом до дії.

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Козоріг

Небажано витрачати час і сили на розв’зання проблем інших людей — вони цілком здатні впоратися з ними самі, але з властивою їм практичністю і розважливістю використовують інших — у цьому разі вас.

Водолій

Від агресії, яку можуть викликати у вас люди навколо, необхідно абстрагуватися — важко сказати, чи вдарить вона по них, а от до вас повернеться у вигляді серйозного — іноді й руйнівного — бумеранга.

Риби

Перш ніж наразити на небезпеку стосунки з близькою людиною, яка, як вам здається, в чомусь завинила перед вами, подумайте про те, чи не пошкодуєте ви про це згодом як про нерозсудливе.

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