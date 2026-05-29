- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо все контролювати
День, коли будь-які події — з урахуванням вихідного дня можна сказати, що вони будуть господарськими — не можна пускати на самоплив.
Розслабившись і втративши над ними контроль, ми можемо з подивом помітити, що все пішло зовсім не так, як ми спочатку планували.
Стежити важливо і за власними вчинками — за відсутності самоконтролю визначати нашу поведінку будуть не розум і логіка, а інстинкти, включно з найтемнішими і найнебезпечнішими з них.
Овен
Не варто відмовлятися від несподіваної поїздки, в яку вас «пошлють» обставини, що склалися: вирушивши в неї, ви зможете не тільки розв’язати важливі питання, а й непогано відпочити, що важливо у вихідний.
Телець
До негідного вчинку людини, яку ви звикли вважати близьким другом, потрібно — хоч це буде і непросто — поставитися без емоцій: змінити ви все однаково не зможете, тож навіщо нервувати даремно.
Близнята
Стосунки з рідними людьми — батьками або дітьми — можуть напружувати, але це не означає, що потрібно ставати в позу, виходячи на межу серйозного конфлікту — потрібно знайти можливість для примирення.
Рак
Незважаючи на вихідний, бажано залишити в спокої свій дім, який і так блищить від чистоти, а провести день не тільки з користю, а й із задоволенням — наприклад, вирушити за місто — до пансіонату або на дачу.
Лев
Не варто постійно нагадувати близькій людині про помилку, якої вона припустилася: або пробачте їй цю помилку, або ухваліть складне рішення і розстаньтеся з нею — погодьтеся, так буде чесніше.
Діва
Наимагайтеся не тягнути думки про професійні проблеми у вихідний день: якщо відпустити їх на деякий час, вдасться відпочити і відновити сили, а вирішення робочих питань у понеділок прийдуть начебто самі собою.
Терези
Приємні новини, які несподівано прийдуть цього дня, не тільки піднімуть настрій, а й посприяють припливу сил — як фізичних, так і моральних: вони стануть у пригоді вам уже на початку наступного тижня.
Скорпіон
Головне для представників вашого знака — не поспішати з висновками, чого б вони водночас не стосувалися — подій, що відбуваються з вами, або інших людей: все буде зовсім не так, як може здатися на перший погляд.
Стрілець
Вірити на слово малознайомим людям небажано завжди, але сьогодні це може виявитися небезпечним — особливо, якщо торкнеться майнових питань: усе, що вам пропонуватимуть, треба ретельно перевіряти ще раз.
Козоріг
Навіть таким трудоголікам, як ви, хоча б час від часу необхідно відпочивати, і нинішня субота підходить для цього якнайкраще, головне — провести день у тиші та спокої, а, можливо, і на самоті.
Водолій
Вирушаючи на шопінг, важливо пам’ятати: витратити можна все, але купувати все ж таки бажано тільки те, що вам справді потрібно, а від решти — хоча б на деякий час — бажано відмовитися.
Риби
Труднощі, які ви відчуваєте зараз, явище тимчасове, тому переживати їх як серйозну трагедію не варто — краще відпустити ситуацію і зачекати, поки все владнається саме собою.
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше