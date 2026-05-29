Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо все контролювати

День, коли будь-які події — з урахуванням вихідного дня можна сказати, що вони будуть господарськими — не можна пускати на самоплив.

Міла Корольова
Квіти азалії

Розслабившись і втративши над ними контроль, ми можемо з подивом помітити, що все пішло зовсім не так, як ми спочатку планували.

Стежити важливо і за власними вчинками — за відсутності самоконтролю визначати нашу поведінку будуть не розум і логіка, а інстинкти, включно з найтемнішими і найнебезпечнішими з них.

Овен

Не варто відмовлятися від несподіваної поїздки, в яку вас «пошлють» обставини, що склалися: вирушивши в неї, ви зможете не тільки розв’язати важливі питання, а й непогано відпочити, що важливо у вихідний.

Телець

До негідного вчинку людини, яку ви звикли вважати близьким другом, потрібно — хоч це буде і непросто — поставитися без емоцій: змінити ви все однаково не зможете, тож навіщо нервувати даремно.

Близнята

Стосунки з рідними людьми — батьками або дітьми — можуть напружувати, але це не означає, що потрібно ставати в позу, виходячи на межу серйозного конфлікту — потрібно знайти можливість для примирення.

Рак

Незважаючи на вихідний, бажано залишити в спокої свій дім, який і так блищить від чистоти, а провести день не тільки з користю, а й із задоволенням — наприклад, вирушити за місто — до пансіонату або на дачу.

Лев

Не варто постійно нагадувати близькій людині про помилку, якої вона припустилася: або пробачте їй цю помилку, або ухваліть складне рішення і розстаньтеся з нею — погодьтеся, так буде чесніше.

Діва

Наимагайтеся не тягнути думки про професійні проблеми у вихідний день: якщо відпустити їх на деякий час, вдасться відпочити і відновити сили, а вирішення робочих питань у понеділок прийдуть начебто самі собою.

Терези

Приємні новини, які несподівано прийдуть цього дня, не тільки піднімуть настрій, а й посприяють припливу сил — як фізичних, так і моральних: вони стануть у пригоді вам уже на початку наступного тижня.

Скорпіон

Головне для представників вашого знака — не поспішати з висновками, чого б вони водночас не стосувалися — подій, що відбуваються з вами, або інших людей: все буде зовсім не так, як може здатися на перший погляд.

Стрілець

Вірити на слово малознайомим людям небажано завжди, але сьогодні це може виявитися небезпечним — особливо, якщо торкнеться майнових питань: усе, що вам пропонуватимуть, треба ретельно перевіряти ще раз.

Козоріг

Навіть таким трудоголікам, як ви, хоча б час від часу необхідно відпочивати, і нинішня субота підходить для цього якнайкраще, головне — провести день у тиші та спокої, а, можливо, і на самоті.

Водолій

Вирушаючи на шопінг, важливо пам’ятати: витратити можна все, але купувати все ж таки бажано тільки те, що вам справді потрібно, а від решти — хоча б на деякий час — бажано відмовитися.

Риби

Труднощі, які ви відчуваєте зараз, явище тимчасове, тому переживати їх як серйозну трагедію не варто — краще відпустити ситуацію і зачекати, поки все владнається саме собою.

