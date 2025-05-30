Гороскоп на 31 травня для всіх знаків зодіаку: день виконання бажань

Гороскоп на 31 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Дуже важливо бути особливо уважними не лише до своїх вчинків і слів, а й до своїх думок — будучи неконструктивними, вони призведуть до негативних життєвих змін, і навпаки, так що не варто ризикувати своїм добробутом.

Прекрасний час для втілення в життя своїх планів і виконання бажань: все, що буде задумано і загадано цієї місячної доби, обов’язково здійсниться, так що мріяти можна навіть найсерйознішим, розсудливим і практичним людям.

Овен

Спробуйте змінити ставлення до людей, які вас дратують: відмовтеся від різкої та категоричної реакції на їхні слова та дії на користь спокійної та доброзичливої — вас здивує те, як швидко вони зміняться на краще.

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Телець

Не варто повчати людей, які вас оточують, доводячи істинність своєї точки зору на події, що відбуваються, — у своїй правоті ви людей однаково не переконаєте, а от взаємини з ними цілком можете зіпсувати.

Близнята

Присвятивши першу половину дня домашній роботі, після обіду згадайте про те, що вихідний призначений для відпочинку: він необов’язково має бути пасивним, головне переключитися з одного виду діяльності на інший.

Рак

Відчувши невдоволення стосунками з близькою людиною, намагайтеся не замикатися в собі — поговоріть з нею відверто, з’ясувавши причини напруженості, що виникла, — це має допомогти.

Лев

День, протягом якого, як не дивно, не рекомендується комусь допомагати: це якраз той випадок, коли добрі наміри не приведуть до гарного результату, а навпаки, вимостять «дорогу в пекло».

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Діва

Оскільки сьогодні вам вдасться зосередитися на роботі та виконати, а то й перевиконати усі свої плани, день — хоча б частково — можна присвятити роботі, а виконавши її — перейти до не менш важливих домашніх справ.

Терези

Люди, які оточують вас, охоче будуть давати поради на всі випадки життя, але, хоч би якими тямущими вони були, пам’ятайте, що відповідальність за рішення однаково лежатиме на вас, тому й останнє слово — за вами.

Скорпіон

Не соромтеся показувати близьким людям, наскільки вони вам дорогі, — пам’ятайте, що любові багато не буває, так що не варто на неї скупитися, і вихідний день для її демонстрації підходить якнайкраще.

Стрілець

Доладну пораду, яка допоможе вирішити складну ситуацію, що давно назріла, цього дня може зовсім несподівано дати малознайома людина — головне, уважно дослухатися до її слів.

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Козоріг

Вирішивши присвятити частину вихідного дня роботі, ви можете виконати її на «відмінно», що на початку наступного тижня гідно оцінить ваше безпосередньо керівництво, відзначивши вас як морально, так і матеріально.

Водолій

Вирішивши відсвяткувати важливу для вас подію, накривши стіл для друзів і близьких, з великою ретельністю і обережністю поставтеся до вибору продуктів — занадто великий ризик похапцем купити несвіжі.

Риби

Будь-яке знайомство, яке може статися в цей час, не буде випадковим — найіовірніше, у долі існують далекосяжні — і сприятливі — плани на ваші стосунки з цією людиною.

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