Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно налагоджувати родинні стосунки

Гороскоп на 30 вересня / © Getty Images

Найкращий спосіб плідно витратити сили — зайнятися спортом. Якщо ж такої можливості не буде, необхідно хоча б погуляти на свіжому повітрі.

Час також сприяє налагодженню родинних стосунків: можна закладати фундамент будинку, в якому житиме сім’я, і відвідувати родичів.

Овен

До великих грошових надходжень, які можливі цього дня, потрібно поставитися економно: не варто витрачати отримані кошти на дрібниці, необхідно придбати, можливо, дорогу, проте необхідну вам річ.

Телець

Повернути втрачену з власної вини прихильність близької людини — друга чи коханого — цього дня буде простіше, ніж здається, — варто скористатися шансом і відновити колишні стосунки.

Близнята

Не варто вірити на слово малознайомим людям — цілком можливо, що вони захочуть скористатися вами, щоб розв’язати власні проблеми, не можна потурати таким — у всіх розуміннях непорядним — прагненням.

Рак

Зустріч із людиною з минулого, до якої ви ще зовсім недавно були небайдужі, може дати шанс на відновлення стосунків, спробуйте вдруге увійти в одну й ту саму воду — дайте собі та їй ще один шанс.

Лев

День сприятливий для початку роботи над грандіозними професійними проєктами — можливо, справа, якою ви займетеся сьогодні, стане найважливішою — і такою, що запам’ятається — у вашій кар’єрі.

Діва

Тим, хто давно збирався поговорити з начальством, попросивши його про нову посаду чи підвищення зарплатні, потрібно, не витрачаючи час даремно, вирушити до його кабінету — сьогодні воно буде прихильним як ніколи.

Терези

Хоч би як ви були зайняті на роботі, намагайтеся знайти можливість поспілкуватися з близькими людьми — не варто давати їм черговий привід для образи, на жаль, у них і так їх накопичилося занадто багато.

Скорпіон

Якщо з кимось із друзів останнім часом зіпсувалися взаємини, сьогодні ви зможете встановити причини відсутності взаєморозуміння — достатньо поговорити з цією людиною відверто, і все стане на свої місця.

Стрілець

Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, найімовірніше, буде продиктоване не проблемами зі здоров’ям, а банальною перевтомою, тож є сенс присвятити цей день відпочинку.

Козоріг

День сприятливий для будь-яких професійних починань, тому бажано почати роботу в обраному вами напрямі — якщо не вдасться зробити перший крок, потрібно хоча б скласти план дій.

Водолій

Негативну енергетику, яка у великому обсязі накопичилася у вас за останній часовий період, можна зняти, допомагаючи іншим людям, тим паче, що тих, хто потребує підтримки, навколо вас буде більш ніж достатньо.

Риби

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для домашніх клопотів — починаючи від простого прибирання і закінчуючи косметичним ремонтом: освіжити одну з кімнат, переклеївши в ній шпалери, цілком можна буде встигнути.

