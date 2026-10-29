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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас наповнить енергія

День, коли всі ми, включаючи найспокійніших і найапатичніших людей, стаємо активними та енергійними.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж

Настав сприятливий час для будь-яких революційних подій, змін та справ, на які ми раніше не наважувалися.

У цей час потрібно діяти не повільно й поступово, а швидко й кардинально.

Головною соціальною ідеєю стане прагнення до справедливості: не тільки можна, а й потрібно захищати тих, кого несправедливо скривдили, та допомагати знедоленим.

Овен

Цей день сприятливий для спілкування на будь-якому рівні, але особливо успішними обіцяють бути ділові переговори: партнери будуть готові піти назустріч і підтримати будь-які — навіть найсміливіші та найсуперечливіші — ваші ідеї.

Телець

Цього дня ваше ставлення до життя має визначатися не серйозністю, а почуттям гумору: лише дивлячись на події, що відбуваються, крізь його призму, можна не впасти у відчай і, як наслідок, перетворити невдачу на успіх.

Близнята

Небажано розсіювати сили на безліч дрібних і незначних справ, краще зосередитися на одній, але дійсно великій і важливій справі, а все інше — другорядне — залишити на потім, якщо залишиться час.

Рак

Ображати інших людей небажано завжди, але цього дня особливо, навіть якщо вам здається, що вони заслужили злі слова чи дії — згідно із законом бумеранга, який поки що ніхто не скасував,

Лев

Займаючись розв’язанням важливих робочих питань, слід думати не про кінцевий результат, а про сам процес: якщо він принесе вам задоволення, то й підсумок ваших зусиль виявиться гідним докладених зусиль.

Діва

Цей день сприятливий для початку роботи над професійним проєктом, до якого ви наполегливо й ретельно готувалися останнім часом: у цей час обставини для цього складуться якнайкраще.

Терези

Спілкуючись із людьми, що вас оточують, пам’ятайте про тактовність і дипломатичність, притаманні представникам вашого знака: навіть якщо співрозмовник поведеться відверто грубо й негідно, не варто наслідувати його приклад.

Скорпіон

Цього дня важливо не марнувати час і братися за найважчі та найскладніші справи, які здаються вам непідйомними — цього дня для них складуться максимально сприятливі умови, тож не пропустіть свій шанс.

Стрілець

Це гарний час, щоб згадати про талант, даний вам природою, яким ви — через невластиву вам скромність — досі не скористалися: вважайте, що тепер настав ваш час.

Козоріг

Не варто відмовлятися від чужої роботи, яку вас попросять виконати на додаток до власних справ: це дасть вам чудову нагоду продемонструвати свої видатні здібності керівництву.

Водолій

Оскільки такого поняття, як «пристріт», ще ніхто не скасовував, намагайтеся не ділитися своїми професійними — і, особливо, особистими — планами з оточенням, особливо з тими, хто не викликає у вас довіри.

Риби

Цей день сприятливий для спілкування з близькими людьми — насамперед ця порада стосується дітей та літніх родичів, але й про інших теж не варто забувати — вони заслуговують хоча б на частину вашої уваги.

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