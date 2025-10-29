Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки допомагають узятися за нову справу

Гороскоп на 30 жовтня / © Credits

Тим, хто давно збирався відмовитися від статусу найманого працівника і відкрити власну справу, кращого часу для рішучого кроку в цьому напрямі годі й шукати.

Можна також братися за ремонт — особливо, якщо плануються серйозні роботи, аж до перепланування, і закладати фундамент нової будівлі. Водночас вільний час, що залишився, необхідно приділити сім’ї — насамперед найуразливішим її членам, людям похилого віку та дітям.

Овен

Незважаючи на позитивну енергію дня, повністю розслаблятися і втрачати контроль над ситуацією — як на роботі, так і в особистому житті — не варто, інакше щось може піти у бік, протилежний бажаному.

Телець

Головні події сьогодні відбудуться в особистому житті, про яке ви забули, щоб зосередитися на роботі: не на словах, а ділом, покажіть коханій людині, як сильно ви її кохаєте.

Близнята

Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям: немає жодної гарантії, що вони не мають наміру використати вашу довіру — і як наслідок, доброту — на благо собі та на зло вам.

Рак

Від самого ранку необхідно налаштовувати себе тільки на гарне, не думаючи про погане — врешті-решт, силу позитивного мислення поки що ніхто не скасовував, тож треба користуватися привілеями, які воно дає.

Лев

Обираючи завдання, розв’язанням яких необхідно зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше та найшвидше вдасться закінчити, і тільки потім беріться за ті, які потребуватимуть багато часу та зусиль.

Діва

Не варто відштовхувати людину, яка, образивши вас певний час тому, усвідомила свою неправоту і хоче перепросити — найімовірніше, таке рішення далося їй непросто, що саме собою варте всілякої поваги.

Терези

Сьогодні ваша думка буде дуже важливою для оточення, тому воно буквально вишикується в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте в допомозі, тим паче, що вона нічого вам не коштуватиме.

Скорпіон

Ті, хто давно збирався купити або продати якесь рухоме — і, особливо, нерухоме — майно, можуть починати рішучі дії: удача чекає на них як у першому, так і в другому випадку.

Стрілець

День сприятливий для початку ремонту, відкладати який уже, схоже, немає жодної можливості: за три дні, включно з двома вихідними, ви встигнете зробити таку кількість справ, на які раніше пішов би цілий місяць.

Козоріг

Чудовий час для того, щоб донести до керівництва свої ідеї, які можуть стати основою для нової робочої тактики і стратегії: воно обов’язково оцінить вашу пропозицію, яка дасть змогу оптимізувати процес.

Водолій

Зустріч зі спонсорами, яка ймовірна сьогодні, мине, як то кажуть, на ура: вам вдасться мати переконливий вигляд у всіх аспектах, зокрема й у матеріальному, тому цілком зможете розраховувати на кредит.

Риби

Вільний від роботи час необхідно приділити сім’ї: рідні та близькі ображаються, вважаючи, що ви їх ігноруєте, сьогодні ж складуться сприятливі умови, щоб довести їм, наскільки сильно вони помиляються.