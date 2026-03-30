Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку: день, який дасть можливість знайти вихід зі складної ситуації

День, символом якого є колесо, що під час обертання повертається в одну й ту саму точку.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Птах на квітучому дереві / © Associated Press

Його сенс розшифровується просто: у таку променеву добу ми повертаємося до питань, які не були вирішені свого часу, і так відбуватиметься доти, доки ми їх не «закриємо».

Нинішній день — не виняток: життя поставить нас в умови, аналогічні тим, у яких ми вже колись опинялися, для того, щоб дати нам змогу віднайти з них єдиний правильний вихід. Натомість, зробивши це, ми, залишивши минуле позаду, почнемо новий етап у житті, інакше він повертатиметься до них знову і знову.

Овен

Небажано уникати спілкування з людиною, у стосунках з якою залишилися нез’ясовані питання: що глибше ви заганяєте проблему, то нерозв’язнішою вона стає — схоже, настав час із нею розібратися.

Телець

Спогади, які можуть накрити вас сьогодні, не тільки створять приємний ностальгійний настрій, а й допоможуть розв’язати проблему, що виникла, за аналогією — особливо, якщо в минулому ви з таким завданням уже стикалися.

Близнята

Щоб знайти спільну мову з людиною, з якою вас пов’язує взаємна ворожість, спробуйте стати на її місце і подивитися на ситуацію, що склалася, її очима — можливо, ви зміните свою думку про неї.

Рак

Не найкращий час для нових починань, особливо якщо вони так чи так пов’язані з вашим фінансовим становищем, а ось благодійністю сьогодні займатися не тільки можна, а й потрібно — вона буде корисна всім.

Лев

Хоч би як склалися обставини, намагайтеся утриматися від самокритики: право на помилку має кожен, а ось дорікаючи собі у всіх можливих і неможливих гріхах, виправити становище не вдасться.

Діва

Оцінюючи події нинішнього дня, необхідно довіритися долі: можливо, вам важко буде в це повірити, але все йде саме так, як треба, а події, які відбуваються, приведуть вас до тієї точки, в яку ви прагнете.

Терези

Пам’ятайте, що здивувати — це наполовину перемогти: намагайтеся скласти професійний план, пункти якого відрізнялися б від звичних і традиційних — тільки вразивши керівництво, ви доб’єтеся його схвалення.

Скорпіон

Відчуття дежа-вю, яке супроводжуватиме вас протягом усього дня, дане для того, щоб, повернувшись у подібну життєву ситуацію, яка вже траплялася в минулому, знайти правильний вихід із нинішніх обставин.

Стрілець

Настає час — і сьогодні якраз такий випадок — коли потрібно ухвалювати важливе рішення, яким би серйозним воно не було: якщо не зробити цього зараз, ситуація може зайти в глухий кут, вийти з якого буде дуже складно.

Козоріг

Нинішній день — найкращий час для виправлення скоєних раніше помилок, шлейф яких тягнеться за представниками вашого знака дотепер: намагайтеся знайти «корінь зла» і ліквідувати його, поки не пізно.

Водолій

Енергії дня сприятливі для реалізації творчого потенціалу, в якому у представників вашого знака нестачі не спостерігається — сьогодні свій креатив бажано виявити навіть тим, хто поки що цього не зробив.

Риби

Небажано надовго занурюватися у спогади, якими б приємними вони не були: залиште романтичні події, які сталися з вами в минулому, і зосередьтеся на нинішніх стосунках особистого характеру.

