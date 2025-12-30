Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків pодіаку: день, коли потрібно прагнути робити добро

Гороскоп на 31 грудня / © Credits

Що більше допомоги ми надамо в цей час тим, хто її потребує, то швидше вона повернеться вам сторицею.

Головне — займаючись благодійністю, не варто думати про вдячність у відповідь, нехай, як каже народна мудрість, права рука не знає про те, що робить ліва.

Овен

Співчуваючи іншим — особливо тим, хто опинився у складній життєвій ситуації, — в жодному разі — навіть маючи на те підстави — не можна жаліти себе: таке почуття забере сили, необхідні для життя і роботи.

Телець

У тому, що вимовлене вголос слово вже неможливо повернути назад, вам доведеться переконатися на власному досвіді, тож перш ніж щось сказати, необхідно добре подумати, а ще краще — помовчати.

Близнята

Щоб не стати жертвою шахраїв, які активізуються у передсвяткові дні, необхідно надавати допомогу лише тим, хто її справді потребує, а решті необхідно навчитися відмовляти.

Рак

Сили — як моральні, так і фізичні, яких у цей час буде більш ніж достатньо — потрібно спрямувати у правильне русло, інакше вони розпорошаться на дрібниці, а досягти поставленої мети так і не вдасться.

Лев

Цього дня дуже важливо не боятися — як ви часто це робите — власної щирості, людяності та доброти, навпаки, потрібно якомога частіше виявляти ці якості людям навколо — вони обов’язково це оцінять.

Діва

Незважаючи на передсвятковий день, не варто вступати в тісний контакт із близькими вам людьми — висока ймовірність сварки, яка, здавшись на перший погляд незначною, призведе до тривалого конфлікту.

Терези

Дратівливість для представників вашого знака — явище рідкісне, але тим воно небезпечніше для тих, хто вас оточує: намагайтеся стримуватися, інакше ризикуєте нажити небажаних ворогів.

Скорпіон

Сьогодні люди у вашому оточенні тягнутимуться до вас — проситимуть про допомогу, підтримку й пораду, не варто шкодувати моральних сил на жоден із трьох пунктів, тим паче, що це практично нічого вам не коштуватиме.

Стрілець

Не можна ображатися на близьких людей, які, можливо, будуть надто різкими та прямолінійними щодо вас: погодьтеся, ви теж часто буваєте нестриманими, тож не варто суворо засуджувати інших.

Козоріг

Якщо вам потрібно вибрати для когось новорічний подарунок, сміливо вирушайте магазинами — там вдасться відшукати по-справжньому унікальну річ, яка якнайкраще пасуватиме людині, для якої вона призначається.

Водолій

Незважаючи на купу передсвяткових клопотів, день ідеально підходить для відпочинку: останнім часом ви багато й успішно працювали, досягли приголомшливих результатів, тому заслужили на невеликий перепочинок.

Риби

Хоч би як вам того хотілося, не варто намагатися встигнути скрізь — необхідно вибрати пріоритетне заняття і діяти винятково в цьому напрямку, відсунувши вбік — на деякий час — справи, які можуть зачекати.

