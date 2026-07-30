Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли події стануть дзеркалом нашої душі

Літній пейзаж / © Credits

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Чи будуть нинішні події щасливими й вдалими, чи, навпаки, не надто приємними, залежить лише від нас самих — точніше, від того, що ми за останній час морально «наробили».

Будь-які злі вчинки, слова і навіть наміри саме сьогодні повернуться до нас відповідним бумерангом, зате й добро, вчинене нами раніше, не залишить нас без відповідної вдячності. Вона необов’язково надійде від людини, якій ми в потрібний момент прийдемо на допомогу, але в тому, що без неї ми не залишимося, можна не сумніватися.

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Овен

Не варто відповідати на злі слова та дії людей, які вас оточують, таким самим — недобрим — чином: вони однаково не зрозуміють, що не мали рацію, а ви даремно витратите важливі ресурси — час і сили.

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Телець

Цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій — особливо тих, у яких важливий баланс: потрібно подбати про те, щоб витрати не перевищували прибуток, інакше з фінансами можуть виникнути серйозні проблеми

Близнята

Може з’явитися багато охочих змусити вас виконувати їхню роботу — не варто піддаватися на вмовляння таких людей, інакше вони з часом увійде в смак і зручно влаштуються у вас на голові, звісивши водночас ноги.

Рак

Визначивши професійну мету, не варто метатися з боку в бік, зупинятися на досягнутому і, тим більше, відступати — удача любить наполегливих і завзятих, а від тих, хто не впевнений у собі, може й відвернутися.

Лев

Не варто обдурювати близьких і коханих людей у будь-який день, але цього дня брехня особливо небезпечна: вона досить швидко викриється, ви опинитеся в незручному становищі, а стосункам буде завдано серйозної шкоди.

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Діва

Поповнити запас життєвої енергії, якої вам цього дня бракуватиме, можна буде, займаючись улюбленою справою та спілкуючись із тими, у кого її вдосталь — наприклад, з маленькими дітьми та домашніми тваринами.

Терези

Не варто вірити словам, які ви сьогодні можете почути від людей, що вас оточують — як близьких, так і сторонніх, — слід звертати увагу лише на їхні вчинки — вони набагато красномовніші за слова

Скорпіон

Не варто сперечатися з людьми, які дотримуються іншої, ніж ваша, точки зору: переконати їх у своїй правоті однаково не вдасться, а сил і нервів доведеться витратити чимало — знайдіть для них краще застосування.

Стрілець

Усі свої задуми, заплановані на цей день, вдасться втілити лише тим, хто заздалегідь складе ретельний і детальний план: дотримуючись його, можна буде встигнути зробити все, а в деяких випадках навіть більше.

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Козоріг

Не варто використовувати інших людей у своїх — здебільшого корисливих — цілях: такий спосіб, хоч і є нечесним, можливо, й дозволить досягти бажаної мети, але згодом доведеться про це пошкодувати.

Водолій

Цього дня бажано приділяти якомога менше уваги негативу, навіть якщо на перший погляд здасться, що він вас не стосується: так, плітки про іншу людину можуть несподівано зачепити й вас особисто.

Риби

Цього дня представникам цього знака краще провести день на самоті: тісне спілкування з людьми — особливо з рідними та близькими — може призвести до тривалого розладдя у стосунках з ними.

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