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Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути готовим до сюрпризів долі
Один із найбільш непередбачуваних днів місячного календаря, коли потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів долі.
Найімовірніше, вони будуть позитивної властивості: ймовірне приємне грошове надходження, пропозиція нової роботи, зустріч із людиною, у стосунках із якою свого часу не було поставлено остаточної та безповоротної крапки. Тепер така можливість у нас з’явиться, а вже чи позитивним буде наше власне рішення, чи негативним, залежить від кожного конкретного — унікального — випадку.
Овен
День можна присвятити справам, на які зазвичай бракує часу — наприклад, навести лад у документах, перебрати речі в шафах і винести на смітник все, чим давно не користуєтеся, — не варто накопичувати мотлох.
Телець
Не варто вступати у суперечки з колегами і керівниками: у першому разі ви можете налаштувати проти себе колектив, у другому — керівництво, і ще невідомо, що матиме для вас серйозніші наслідки.
Близнята
День обіцяє бути вельми продуктивним, але тільки в тому разі, якщо ви зосередитеся на виконуваній роботі і не відволікатиметеся на дрібниці, які будуть вибирати з колії, але користі в результаті не принесуть.
Рак
Гарний день для відновлення втрачених зв’язків із колись близькими — а, можливо, і коханими — людьми: якщо відчуваєте, що вам не вистачає уваги тієї чи іншої людини, просто зателефонуйте їй.
Лев
У стосунках із коханою людиною не варто всіляко демонструвати свою незалежність: можливо, вам важко буде втихомирити свою гордоту і попросити про допомогу, але це необхідно зробити заради миру в родині.
Діва
День, коли може накотитися моральна втома: не варто вдавати, що будь-які негаразди вам байдуже, є сенс розслабитися і відпочити — з’їздити на природу, поспілкуватися зі старшими родичами.
Терези
Стабільність, звісно, річ хороша, але, якщо ви давно не відчуваєте задоволення — зокрема й матеріального — від своєї роботи, можливо, варто починати підшукувати іншу, звернувшись по допомогу до друзів.
Скорпіон
Привабливі фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто відкидати без роздумів, але й одразу і беззастережно погоджуватися теж небажано — спочатку необхідно ретельно все проаналізувати.
Стрілець
Найкращий засіб від поганого настрою, який може накрити вас від самого ранку, — спілкування з друзями: завдяки легкій розмові та спільним спогадам, вам вдасться налаштувати себе на позитивний лад.
Козоріг
Не варто складати грандіозні професійні плани — однаково вам сьогодні не вдасться виконати й половину наміченого, краще приділити час собі — у тому сенсі, у якому ви це розумієте.
Водолій
Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона покається і захоче перепросити вас — схоже, вона дійсно пошкодувала про те, що трапилося, і зробила важливі висновки.
Риби
Щойно у вас з’явиться бажання засудити інших, згадайте про те, що, як кажуть у народі, ви й самі не без гріха, а, отже, не маєте чіплятися до недоліків людей, які вас оточують, особливо близьких.
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