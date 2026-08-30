Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно подолати сумніви

Берег моря / © Associated Press

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Можна братися за будь-які — навіть найскладніші — справи, оскільки у дев’яноста дев’яти випадках зі ста вони виявляться успішними.

Водночас працювати слід без поспіху, метушні та перевтоми — втомлена людина навряд чи зможе досягти важливої для себе мети. Усе, що нам судилося, прийде саме, без жодних зусиль з нашого боку, тому якщо щось не дається легко, отже, це не наше — не варто за цим гнатися.

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Овен

Вивести вас із рівноваги намагатимуться не лише колеги-конкуренти, а й близькі люди — друзі та рідні, і якщо від перших ще можна якось відмахнутися, то до других слід поставитися з великою увагою та обережністю.

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Телець

Конфлікти, які можуть виникати буквально з нічого, — на порожньому місці — можуть зіпсувати стосунки з коханою людиною: щоб цього не сталося, потрібно тримати свої емоції під суворим контролем.

Близнята

Краще відкласти розбір стосунків із близькою людиною на інший день — цього дня вам навряд чи вдасться довести їй свою правоту, а отже, сварка, яка може стрімко перерости в конфлікт, вам гарантована.

Рак

Прибирання в домі, проведене попри початок робочого тижня, допоможе не лише навести чистоту й лад, а й очистити свій будинок чи квартиру від негативної енергії, яка накопичилася там останнім часом.

Лев

До можливої пропозиції швидкого та легкого заробітку, з якою до вас наполегливо звернеться малознайома людина, слід поставитися з обережністю: у підсумку вона може виявитися не такою вже й вигідною.

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Діва

Цього дня представникам цього знака слід утриматися від будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових операцій: існує велика ймовірність помилки, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.

Терези

Цього дня слід відмовитися від самокритики — вона не принесе реальної користі, натомість цілком може завдати серйозного удару по самооцінці, що негативно позначиться як на роботі, так і в особистому житті.

Скорпіон

Не варто витрачати свою енергію на токсичних людей, які провокують вас на неадекватну поведінку; краще ставитися до їхніх витівок спокійно й без емоцій, тоді спрямована проти вас злість повернеться бумерангом.

Стрілець

Будьте обережні з колегами, які несподівано виявлять інтерес до ваших професійних планів: розповівши їм про свої ідеї, ви ризикуєте незабаром дізнатися, що саме вони успішно втілюють їх у життя.

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Козоріг

Не найсприятливіший день для ухвалення важливих життєвих рішень: вам не вдасться зважити всі «за» і «проти», тому, найімовірніше, будь-яке з них, на ваш превеликий жаль, виявиться помилковим.

Водолій

Рекомендується відмовитися від зустрічей та спілкування з людьми з минулого — окрім пов’язаного з ними негативу, від якого ви марно намагалися позбутися протягом кількох років, це нічого більше не принесе.

Риби

Важливо захищати літніх родичів від життєвих негараздів — зараз їхні життєві сили практично на нулі, тому їм самим, без вашої підтримки, буде важко з ними впоратися.

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