Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла будуть особливо активними

Гороскоп на 31 серпня / © Credits

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Щоб не стати їхньою жертвою, необхідно проявляти максимальну передбачливість і обережність. У жодному разі не варто ризикувати — великий ризик травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.

Овен

Погані передчуття, які можуть здолати вас у цей час, необхідно гнати наполегливо геть: жодних підстав вони під собою не матимуть, тож не варто витрачати на них свої нервові клітини.

Телець

Будь-які емоційні сплески можуть не тільки розхитати вашу нервову систему, а й викачати дорогоцінну енергію, так необхідну вам для роботи й особистого життя, тому важливо тримати себе в руках.

Близнята

Події нинішнього дня багато в чому залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштувати себе на позитивний лад — силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував.

Рак

Від активної діяльності — насамперед, удома — цього дня краще відмовитися: краще провести час у тиші та спокої, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям — наприклад, своєму хобі.

Лев

Необхідно звернути увагу на слова близьких людей: у їхніх претензіях, навіть якщо здасться, що вони не мають під собою підґрунтя, міститиметься частка істини, тож є сенс до них дослухатися.

Діва

На недружні випади оточення — як знайомих, так і незнайомих людей — не варто реагувати дзеркально: краще вдати, що ви не почули те, що вони вам сказали, так буде краще для всіх.

Терези

Цього дня вам не варто втручатися в будь-які конфлікти: навіть з урахуванням вашої вродженої дипломатичності, ви можете ненароком когось зачепити або образити, і, в результаті, стати об’єктом для агресії.

Скорпіон

Найкращий спосіб убезпечити себе від неприємностей сьогоднішнього дня — незважаючи на вихідний, скласти якомога докладніший план справ і ретельно його дотримуватися, тоді й на конфлікти часу не залишиться.

Стрілець

Якщо ви не зможете повністю позбутися дратівливості, яка здолає вас у цей час, спрямуйте її проти себе — точніше, проти своїх лінощів, — і зможете сьогодні зробити навіть більше, ніж хотіли.

Козоріг

Головне цього дня — не налаштовувати себе на неприємності, тоді ви не притягуватимете їх до себе, начебто магнітом, і вони оминуть вас і вирушать шукати вдячніший об’єкт.

Водолій

Будь-яка сварка, що сталася цього дня, матиме довготривалі наслідки, тому необхідно зробити все для того, щоб залишитися в добрих стосунках із людьми, які вас оточують.

Риби

Не варто спілкуватися з людьми, які апріорі викликають у вас негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію пліткарів та інтриганів: розмови з ним можуть надовго вибити вас із позитивної колії.

