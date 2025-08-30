- Дата публікації
Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла будуть особливо активними
День, коли особливо активними стають сили зла, які негативно впливатимуть на нашу психіку.
Щоб не стати їхньою жертвою, необхідно проявляти максимальну передбачливість і обережність. У жодному разі не варто ризикувати — великий ризик травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.
Овен
Погані передчуття, які можуть здолати вас у цей час, необхідно гнати наполегливо геть: жодних підстав вони під собою не матимуть, тож не варто витрачати на них свої нервові клітини.
Телець
Будь-які емоційні сплески можуть не тільки розхитати вашу нервову систему, а й викачати дорогоцінну енергію, так необхідну вам для роботи й особистого життя, тому важливо тримати себе в руках.
Близнята
Події нинішнього дня багато в чому залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштувати себе на позитивний лад — силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував.
Рак
Від активної діяльності — насамперед, удома — цього дня краще відмовитися: краще провести час у тиші та спокої, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям — наприклад, своєму хобі.
Лев
Необхідно звернути увагу на слова близьких людей: у їхніх претензіях, навіть якщо здасться, що вони не мають під собою підґрунтя, міститиметься частка істини, тож є сенс до них дослухатися.
Діва
На недружні випади оточення — як знайомих, так і незнайомих людей — не варто реагувати дзеркально: краще вдати, що ви не почули те, що вони вам сказали, так буде краще для всіх.
Терези
Цього дня вам не варто втручатися в будь-які конфлікти: навіть з урахуванням вашої вродженої дипломатичності, ви можете ненароком когось зачепити або образити, і, в результаті, стати об’єктом для агресії.
Скорпіон
Найкращий спосіб убезпечити себе від неприємностей сьогоднішнього дня — незважаючи на вихідний, скласти якомога докладніший план справ і ретельно його дотримуватися, тоді й на конфлікти часу не залишиться.
Стрілець
Якщо ви не зможете повністю позбутися дратівливості, яка здолає вас у цей час, спрямуйте її проти себе — точніше, проти своїх лінощів, — і зможете сьогодні зробити навіть більше, ніж хотіли.
Козоріг
Головне цього дня — не налаштовувати себе на неприємності, тоді ви не притягуватимете їх до себе, начебто магнітом, і вони оминуть вас і вирушать шукати вдячніший об’єкт.
Водолій
Будь-яка сварка, що сталася цього дня, матиме довготривалі наслідки, тому необхідно зробити все для того, щоб залишитися в добрих стосунках із людьми, які вас оточують.
Риби
Не варто спілкуватися з людьми, які апріорі викликають у вас негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію пліткарів та інтриганів: розмови з ним можуть надовго вибити вас із позитивної колії.
