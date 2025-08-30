ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла будуть особливо активними

День, коли особливо активними стають сили зла, які негативно впливатимуть на нашу психіку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 31 серпня

Гороскоп на 31 серпня / © Credits

Щоб не стати їхньою жертвою, необхідно проявляти максимальну передбачливість і обережність. У жодному разі не варто ризикувати — великий ризик травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.

Овен

Погані передчуття, які можуть здолати вас у цей час, необхідно гнати наполегливо геть: жодних підстав вони під собою не матимуть, тож не варто витрачати на них свої нервові клітини.

Телець

Будь-які емоційні сплески можуть не тільки розхитати вашу нервову систему, а й викачати дорогоцінну енергію, так необхідну вам для роботи й особистого життя, тому важливо тримати себе в руках.

Близнята

Події нинішнього дня багато в чому залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштувати себе на позитивний лад — силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував.

Рак

Від активної діяльності — насамперед, удома — цього дня краще відмовитися: краще провести час у тиші та спокої, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям — наприклад, своєму хобі.

Лев

Необхідно звернути увагу на слова близьких людей: у їхніх претензіях, навіть якщо здасться, що вони не мають під собою підґрунтя, міститиметься частка істини, тож є сенс до них дослухатися.

Діва

На недружні випади оточення — як знайомих, так і незнайомих людей — не варто реагувати дзеркально: краще вдати, що ви не почули те, що вони вам сказали, так буде краще для всіх.

Терези

Цього дня вам не варто втручатися в будь-які конфлікти: навіть з урахуванням вашої вродженої дипломатичності, ви можете ненароком когось зачепити або образити, і, в результаті, стати об’єктом для агресії.

Скорпіон

Найкращий спосіб убезпечити себе від неприємностей сьогоднішнього дня — незважаючи на вихідний, скласти якомога докладніший план справ і ретельно його дотримуватися, тоді й на конфлікти часу не залишиться.

Стрілець

Якщо ви не зможете повністю позбутися дратівливості, яка здолає вас у цей час, спрямуйте її проти себе — точніше, проти своїх лінощів, — і зможете сьогодні зробити навіть більше, ніж хотіли.

Козоріг

Головне цього дня — не налаштовувати себе на неприємності, тоді ви не притягуватимете їх до себе, начебто магнітом, і вони оминуть вас і вирушать шукати вдячніший об’єкт.

Водолій

Будь-яка сварка, що сталася цього дня, матиме довготривалі наслідки, тому необхідно зробити все для того, щоб залишитися в добрих стосунках із людьми, які вас оточують.

Риби

Не варто спілкуватися з людьми, які апріорі викликають у вас негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію пліткарів та інтриганів: розмови з ним можуть надовго вибити вас із позитивної колії.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie