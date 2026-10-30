Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли вітаються щедрість та альтруїзм

Собака серед осіннього листя / © Credits

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Але й усім іншим — зокрема тим, чия робота пов’язана з розв’язанням технічних питань — варто скористатися енергією цього часу на власну користь.

Сьогодні також можна — і потрібно — як навчатися, так і навчати інших, передаючи свої знання та досвід оточенню.

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Вітаються щедрість та альтруїзм — рекомендується відстоювати правду та займатися благодійністю.

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Овен

Сьогоднішній день ідеально підходить для здобуття нових знань, які можуть як стати в пригоді в роботі, так і стати приємною нагодою для саморозвитку — для представників вашого знака це має значення.

Телець

Розв’язати важливе професійне питання представники цього знака зможуть, лише спираючись на набутий раніше досвід: головне — згадати, як ви діяли в подібних випадках раніше, і повторити свої дії.

Близнята

У професійному плані не варто братися за кілька справ одночасно: навіть якщо здаватиметься, що впоратися з ними вдасться «однією рукою», насправді все виявиться з точністю до навпаки.

Рак

Складаючи план роботи на цей день, на першу його половину варто запланувати найважливіші та найтрудомісткіші справи, а наостанок залишити ті, що не вимагають багато часу, зусиль і енергії.

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Лев

Значну частину часу бажано присвятити налагодженню наявних професійних «хвостів» та рутинній роботі, яку за вас ніхто не зробить: не завершивши її, ви не зможете рухатися вперед.

Діва

Слід максимально уважно поставитися до креативних ідей, які в цей час можуть спасти вам на думку: якими б фантастичними вони вам водночас не здавалися, з часом ви з успіхом їх реалізуєте.

Терези

У жодному разі не можна обдурювати нікого з оточення, заспокоюючи себе тим, що ваша брехня — винятково заради порятунку: таким чином ви нікому не зможете допомогти, а репутацію порядної людини втратите.

Скорпіон

Необхідно максимально дбайливо ставитися до чужої таємниці, володарем якої ви можете стати в цей час: оприлюднивши її, ви завдасте людині серйозної моральної шкоди, що засмутить і її, і вас.

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Стрілець

Щоб мрія збулася, потрібно час від часу уявляти її: сьогоднішній день ідеально підходить для такого дива — головне, якомога детальніше уявити собі бажане, і воно стане реальністю.

Козоріг

Не можна ухвалювати важливі — насамперед життєво важливі — рішення під впливом будь-яких — як негативних, так і позитивних — емоцій: вони затуманять не лише розум, а й інтуїцію, тому виявляться помилковими.

Водолій

Не варто ламати голову над таємницею, яка вже досить тривалий час не дає вам спокою, адже цього дня вона цілком несподівано може розкритися ніби сама собою, практично без вашої участі.

Риби

Настав час скористатися тим цінним досвідом, який ви маєте, і розпочати роботу вчителем, викладачем або тренером.

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