Гороскоп на 4–5 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивними будуть навіть найактивніші з нас

Сонечко на зеленому листі / © Associated Press

Для початку робочого тижня це може бути особливо небезпечним, оскільки призведе до помилок — насамперед, професійних, ділових і фінансових.

Також велика ймовірність підвести тих, хто очікує від вас вчасно зробленої роботи, а небажання спілкуватися з коханою людиною може бути сприйнято нею як сигнал до розриву. Щоб такого не сталося, необхідно не вибиватися з робочого графіка, а водночас і тримати під контролем свої шкідливі звички.

Овен

Зіткнувшись із неадекватною поведінкою оточення, не варто реагувати на неї відповідним — симетричним — чином, — краще проігнорувати її, вдавши, що нічого не помітили.

Телець

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій — від оплати за комунальними рахунками до зведення дебету з кредитом у поточних матеріальних справах і планування майбутніх витрат.

Близнята

У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які бажають використовувати вас, щоб домогтися своїх цілей: не варто погоджуватися робити чужу роботу і виконувати за когось із колег їхні обов’язки.

Рак

Запорука успіху цього дня — дотримання орієнтирів, які ви самі собі спочатку намітили: безглузде кидання з боку в бік і, вже тим паче, тактичний відступ до добра не доведуть.

Лев

Домагатися будь-яких цілей цього дня рекомендується винятково чесним шляхом — ошуканство і підтасовування фактів, можливо, і дадуть змогу домогтися свого, але з часом правда однаково вийде назовні.

Діва

Поповнити запас позитивної — і продуктивної — енергії, що вичерпується, можна, спілкуючись із тими, хто ніколи не відчуває її нестачі, — насамперед, маленькими дітьми і домашніми тваринами.

Терези

Час, коли особливо важливо довіряти не промовам, якими б гарними, переконливими та багатообіцяльними вони не були, а конкретним справам — як відомо, вони вражають набагато краще за будь-які слова.

Скорпіон

Цими днями особливо важливо не варто вступати в дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точку зору: переконати ви їх однаково не зможете, а час і нерви витратите даремно.

Стрілець

Бажанню встигнути в усьому і скрізь, яке внесе хаос у ваші дії, необхідно протиставити чіткий і скрупульозний план дій, від якого рекомендується не відступати без поважних на те причин.

Козоріг

Спокусі використовувати у своїх цілях інших людей потрібно опиратися завжди, але в цей час — особливо: бажаний результат ви, можливо, й отримаєте, але навряд чи залишитеся ним задоволені.

Водолій

Через надмірну вразливість, яка буде притаманна вам цими днями, не варто слухати плітки, які можуть розпускати сторонні про вас і ваших близьких, — до реальності вони однаково стосунку не матимуть.

Риби

Рекомендується — зрозуміло, за можливості — провести ці дні на самоті: в умовах усамітнення і відсутності сторонніх «подразників» можна буде знайти відповіді на важливі життєві питання.

