Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли для конфлікту достатньо одного слова

Ірис / © Associated Press

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Вважається, що достатньо одного слова або погляду для того, щоб спалахнув скандал, який має далекосяжні наслідки. Так, зробивши необдуманий крок, легко втратити те, чого ми домагалися тривалий час — упродовж тижнів, а, можливо, й місяців.

Ще одна небезпека цієї місячної доби — спокуса почуватися всесильним, тобто тими, ким ми не є насправді, — до добра це не доведе. Натомість, переживши всі небезпеки й неприємності нинішнього дня, вдасться відчути себе на вершині — як професійній, так і особистій.

Овен

Щоб позбутися бажання метушитися і хапатися то за одну, то за іншу справу, бажано протиставити планомірну, спокійну — і, можливо, рутинну — роботу, що займе не тільки руки, а й голову.

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Телець

Не поспішайте говорити близькій людині, на яку ви образилися, все, що ви про неї думаєте, — залиште шляхи для відступу: вже завтра ви можете пошкодувати про все, що наговорили, а повернути свої слова назад не зможете.

Близнята

Намагайтеся не займатися самолікуванням, навіть якщо здаватиметься, що справу з такими симптомами ви вже мали, а отже, добре розумієте, як їх лікувати, — можливо, є нюанс, який має врахувати тільки лікар.

Рак

Представникам вашого знака необхідно максимально скоротити спілкування з людьми з оточення — особливо, колегами — оскільки це не найкращим чином позначиться на роботі над проєктом, яким ви зараз займаєтеся.

Лев

Агресія з боку оточення, яка ймовірна в цей час, буде зумовлена впливом місячних енергій, уже завтра від неї не залишиться і сліду, але сьогодні до неї необхідно бути морально готовими.

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Діва

Нинішній день сприятливий для того, щоб визнати припущені помилки, і, якщо вони стосуються інших людей, — попросити у них вибачення, виправивши будь-які хиби, які можуть перешкодити рухатися вперед.

Терези

Позбавити ймовірних у цей час неприємностей доволі просто: бажано залишитися вдома і зайнятися господарськими справами — через свою специфіку вони точно не зможуть посварити вас ні з ким із оточення.

Скорпіон

Не варто давати обіцянки, якщо ви на сто відсотків не впевнені, що зможете стримати своє слово, інакше замість доброї справи ви завдасте шкоди — до того ж не тільки тим, кого ви даремно обнадієте, а й самим собі.

Стрілець

Намагайтеся не зловживати довірою когось із близьких вам людей: якщо він вирішив розповісти вам про таємні моменти свого життя, то буде верхом непристойності передавати ці відомості будь-яким третім особам.

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Козоріг

Необхідно відмовитися від будь-яких фізичних навантажень, які вам сьогодні захочеться продемонструвати — особливо важливо не займатися силовими видами спорту, не піднімати важких предметів і не робити різких рухів.

Водолій

Поліпшити настрій, який погіршуватиметься від самого ранку, побувати в місці, що традиційно дає вам моральні сили — наприклад, у будь-якому парку, сквері біля улюбленого театру чи головної площі міста.

Риби

Небажано вступати в розмову з людиною, яка заздалегідь неприязно налаштована щодо вас: буде краще, якщо ви проігноруєте її підозрілу ініціативу і відмовитеся спілкуватися.

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