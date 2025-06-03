Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день невмотивованих страхів і тривог

Гороскоп на 4 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Впоратися з ними вдається не всім, але виявляти обережність, щоб мінімізувати негативні наслідки, не лише можна, а й потрібно. Бажано якомога рідше залишати стіни своєї оселі, які є для нас не лише фізичним, а й ментальним захистом, та відмовитися від спілкування з людьми, які навіть потенційно можуть стати причиною і приводом для неприємних емоцій.

З внутрішнім негативом — передусім думками — треба боротися за допомогою позитивного мислення, яке в таких випадках дає гарні результати.

Овен

День сприятливий для внутрішнього очищення організму: якщо дотримуватися детокс-меню, пити більше води та трав’яного чаю, вже сьогодні можна буде відчути легкість і покращення самопочуття.

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Телець

Дуже важливо — звісно, якщо це можливо — ігнорувати чужу агресію: сплеск негативних емоцій витягне з вас енергію і позбавить сил, тому краще не звертати увагу, залишивши «вампіра» ні з чим.

Близнята

Сни, які можна буде побачити цієї ночі, не мають нічого спільного з реальністю, тож робити з них далекосяжні висновки, протягом усього дня переживаючи з цього приводу, не варто.

Рак

Небажано брати на себе обов’язки інших людей — передусім своїх колег, навіть якщо про це попросять: великий ризик того, що вони, як-то кажуть, сядуть вам на голову і почнуть користуватися вашою добротою.

Лев

Критику з боку близьких людей необхідно розділити на дві частини — конструктивну та формальну: і якщо до першої бажано прислухатися, то другу — безпідставну — можна проігнорувати.

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Діва

Найкращими ліками від поганого настрою, який може «накрити» в цей час, є робота: що більше справ ви заплануєте, то легше реагуватиме на можливий негатив, та й день мине швидше.

Терези

Цього дня легко стати жертвою шахраїв, тому важливо з обережністю ставитися до дзвінків з незнайомих номерів і прохань про допомогу в соціальних мережах — надто висока ймовірність обману.

Скорпіон

До самокритики представники вашого знака схильні завжди, але сьогодні дуже важливо не переборщити з нею: докоряючи собі за всілякі помилки та недоліки, ви не досягнете нічого, крім заниження самооцінки.

Стрілець

Причиною незрозумілої тривожності може стати надлишок енергії, яка переповнюватиме вас у цей непростий час — найкращим способом заспокоїтися може виявитися улюблене заняття, особливо творче.

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Козоріг

Необхідність відпочинку назріла давно, і якщо вирушити у відпустку можливості наразі немає, намагайтеся хоча б вибратися до найближчої водойми або прогулятися розташованим поряд із домом парком.

Водолій

Навіть незначна сварка з коханою людиною, що сталася цього дня, може призвести до тривалого конфлікту, тому необхідно максимально скоротити спілкування з тими, хто вам близький і дорогий.

Риби

Якими б привабливими умовами не спокушали вас люди, які обіцяють золоті гори — особливо якщо ви не дуже добре їх знаєте, не втягуйтеся в авантюру — ви ризикуєте втратити набагато більше, ніж набути.

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