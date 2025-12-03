ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть розвинутися фобії та манії

Досить складний в емоційному плані день — особливо, це стосується першої його половини.

Міла Корольова
Гороскоп на 4 грудня

Гороскоп на 4 грудня / © Credits

У цей час нам здаватиметься, що нам протистоїть, у декого навіть можуть розвинутися різноманітні фобії та манії — зокрема, манія переслідування.

Незважаючи на напруженість, яка тиснутиме на нас у цей час, у жодному разі не можна залишатися бездіяльними, інакше енергія, відпущена нам на активну діяльність, «розпиратиме» нас зсередини і, в результаті, знайде вихід у вигляді невмотивованої злості й агресії.

Овен

Отримавши привабливу пропозицію перейти на нову роботу, не поспішайте давати згоду — спочатку дізнайтеся, що від вас вимагатиметься, а також те, які саме професійні обов’язки вам доведеться виконувати.

Телець

Перш ніж щось сказати, потрібно добре подумати, а ще краще — порахувати до десяти: необережне слово може призвести до того, що людина, яка до цього ставилася до вас по-доброму, стане вашим ворогом.

Близнята

Хоч би як складалися обставини, не впадайте в зневіру і відчай: не мине й кількох годин, як усе, перевернувшись із ніг на голову, зміниться на краще, тож побережіть нервові клітини.

Рак

Ваші приязність і доброзичливість часто грають з вами злий жарт — оточення вважає, що вас можна безкарно ображати, тому сьогодні потрібно дати йому відсіч — нехай побачить, що ви можете постояти за себе.

Лев

Роздратування, яке ви відчуватимете з будь-якого приводу, включно з чоловіком і дітьми, жодного стосунку до них не матиме. Вони ні в чому перед вами не завинили, причиною є стан зірок.

Діва

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою, який може «накрити» вас зранку — фізичне навантаження: легка втома, яку ви отримаєте в результаті, не залишить місця для поганих думок і негативних емоцій.

Терези

Не варто воювати за справедливість, заступаючись за людину, яку, як вам здасться, незаслужено образили: схоже, вона і сама цілком у змозі постояти за себе, а вас згодом ще й звинуватить у тому, що трапилося.

Скорпіон

Якщо ви свідомо шукатимете сварок з оточенням, не сумнівайтеся — ви їх знайдете, але цього разу можете отримати серйозну відсіч, тому добре подумайте, перш ніж оголосити війну незнайомій вам людині.

Стрілець

Дайте оточенню проявити себе у всій своїй «красі» — ви миттєво позбудетеся ілюзій, які відчували щодо нього, і, нарешті, зможете побачити його справжню — не найприємнішу — суть і не спокушатися.

Козоріг

Заплановану на цей день романтичну зустріч краще перенести на інший день — великий ризик того, що ви всерйоз посваритеся, а потім, оскільки конфлікт затягнеться, будете довго ображатися одне на одного.

Водолій

Будьте вище сумнівних натяків і непристойних жартів, які почуєте від оточення: відповівши злом на зло, ви почнете мучитися докорами сумління і звинувачувати себе в тому, що трапилося, краще до цього не доводити.

Риби

Зірки рекомендують вам відмовитися від фізичного навантаження в будь-якому його вигляді: енергії у вас зараз небагато, тому варто поберегти її для більш серйозних занять — наприклад, роботи над професійними проєктами.

