Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: день, який робить світ добрішим

Гороскоп на 4 квітня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Сьогодні не лише можна, а й треба допомагати нужденним, захищати тих, кого незаслужено образили, відновлювати справедливість на всіх рівнях — загалом у жодному разі не проходити повз чужу біду. Будь-який вчинок, зроблений цього дня, має бути продиктований винятково добрими намірами — інакше не варто дивуватися швидкому й точному прильоту бумеранга.

Овен

Шляхетність і милосердя, властиві представникам вашого знака, принесуть цілком відчутну користь: можливо, хтось із людей, яким ви прийшли на допомогу, згодом захоче вам віддячити.

Телець

Ініціатива цього дня не лише не карається, а й усіляко вітається — як зірками, так і людьми навколо: вона — найкращий спосіб показати начальству свої здібності та домогтися його схвалення і заохочення.

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Близнята

Намагайтеся продемонструвати справжній масштаб своїх талантів — таким чином ви вразите не лише друзів, знайомих і колег, а і власне керівництво, яке про них, схоже, й не підозрювало.

Рак

Рішуче пропонуйте керівництву проєкт, над яким давно працюєте — властиві вам скромність і сором’язливість, виявлені сьогодні — втім, як і завжди, — замість користі завдадуть вам шкоди.

Лев

Досягти професійного успіху зможуть лише ті представники знака, які заздалегідь розпланують свій день і не відволікатимуться на сторонні теми й розмови — пускати справи на самоплив не можна.

Діва

Не варто марнувати потужний потік енергії, який зійде на вас цього дня, на свідомо провальні справи — необхідно витратити час і сили на заняття, яке має всі шанси на успіх.

Терези

Нинішній день підходить для будь-яких починань, тому є сенс скористатися сприятливою ситуацією і втілити в життя довгоочікуваний проєкт, про який ще вчора ви могли лише мріяти.

Скорпіон

Намагайтеся говорити лише гарні слова навіть тим людям у вашому оточенні, які з об’єктивних причин на це не заслуговують: ви будете здивовані тим, як ваша доброзичливість змінить їх на краще.

Стрілець

Кидати слова на вітер і давати обіцянки, які ви свідомо не зможете виконати, небажано завжди, але цього дня — особливо: згодом ви можете пошкодувати, що когось обнадіяли даремно.

Козоріг

Допомога, надана вами тим, хто її потребує, не лише зарахується, а й повернеться сторицею, тому не стримуйте благородні пориви — це не лише гарний, а й, як виявиться, вигідний вчинок.

Водолій

День сприятливий для відвідування чиновницьких кабінетів — співробітники, які там працюють, будуть схильні надати будь-яку посильну допомогу: видадуть необхідні документи і нададуть дозвіл на важливі роботи.

Риби

Можна займатися підготовкою важливої презентації: натхнення, яке відвідає вас у цей час, дозволить не лише зібрати переконливу доказову базу, а й промовисто викласти факти аудиторії.

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