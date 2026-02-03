Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який принесе із собою поганий настрій

Дерева без листя в снігу / © Credits

Реклама

Щоб він не минув без пуття, необхідно ретельно контролювати не тільки дії, а й думки. У цей час також можна — набагато легше, ніж у будь-який інший час — стати жертвою чужого злого наміру.

Уникнути такого — негативного — сценарію зможуть тільки ті, хто сам не стане нікого засуджувати й обговорювати, залишивши оточенню право бути таким, яким воно є.

Овен

Сьогодні не варто перенапружуватися — як у фізичному, так і в моральному плані: у роботі краще робити перерви, також — зрозуміло, за можливості — непогано було б влаштувати денний відпочинок у вигляді нетривалого сну.

Реклама

Телець

Планувати майбутні професійні справи можна тільки після того, як буде зроблено роботу над помилками: необхідно детально розібрати і проаналізувати старі, не можна допустити повторення минулих хиб.

Близнята

День, коли не можна припускатися не тільки негідних вчинків, а й поганих думок і побажань щодо інших людей — вони не найкращим чином вплинуть на карму, яку поки що ніхто не скасовував.

Рак

Протягом робочого дня все падатиме з рук, тому серйозними — як професійними, так і домашніми — справами краще не займатися, оскільки очікуваного результату однаково домогтися не вдасться.

Лев

День сприятливий для наведення ладу в усьому — від робочих паперів до свого житла: упорядкувавши простір навколо себе, ви, тим самим, знайдете спокій у душі, що дуже важливо для вас останнім часом.

Реклама

Діва

Складуться сприятливі умови для того, щоб подивитися на себе збоку: ви з подивом виявите, що риси вашого характеру, якими ви цілком задоволені, заважають вам осягати поставлені цілі.

Терези

Зірки рекомендують вам відшукати середину між тотальною зайнятістю й абсолютним неробством — тільки в такому разі ви зможете максимально продуктивно провести день у професійному й діловому плані.

Скорпіон

Від активних дій, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, сьогодні необхідно відмовитися — щонайменше вони заберуть сили, а щонайбільше — стануть причиною травми, але ні на крок не наблизять вас до мети.

Стрілець

Небажано вступати в дискусію, не маючи чітких і максимально переконливих доводів, які дали б змогу довести вашу правоту, інакше ви тільки даремно витратите власні нервові клітини.

Реклама

Козоріг

Переговори — ділового і, особливо, особистого характеру — краще перенести на інший день: сьогодні партнерам складно буде знайти спільну мову, тому досягнення бажаної домовленості практично неможливе.

Водолій

Тим, у кого є маленькі діти, зірки наполегливо рекомендують провести з ними максимум вільного від роботи часу — вони завжди потребують вашої уваги, але сьогодні вона буде потрібна їм особливо сильно.

Риби

Не варто сприймати близько до серця образливі слова, які — не навмисно, а через необережність — можуть бути сказані кимось із оточення: візьміть до уваги те, що людина не хотіла вас образити, і пробачте їй.

Читайте також: