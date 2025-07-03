Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно розпочинати нові проєкти

Гороскоп на 4 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Дрібні — навіть дуже важливі — справи краще відкласти на потім, цього дня на їхній успіх розраховувати не доводиться. Також, незважаючи на будній день, потрібно знайти час і приділити увагу родині — особливо дітям та літнім родичам. Спілкування з ними дасть можливість насититися позитивною енергією, необхідною для повноцінних життя та роботи.

Овен

Значне грошове надходження, яке цілком можливо цього дня, необхідно витратити з розумом, інакше гроші випаруються, залишивши про себе лише спогади, — до того ж далеко не завжди приємні.

Телець

План на сьогоднішній день необхідно продумати заздалегідь — важливо врахувати всі тонкощі та нюанси, щоб відокремити першочергові справи від другорядних, лише в такому разі можна буде встигнути все.

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Близнята

Гарний день для того, щоб розібрати завали справ, що скупчилися на роботі та вдома, — таким чином ви звільните позитивну енергію та очистите «плацдарм» для наступних важливих і серйозних звершень.

Рак

Людина, яка серйозно образила вас у минулому, може знову з’явитися у вашому житті, цього разу — для того, щоб перепросити, оскільки каяття, найімовірніше, буде щирим, має сенс зрозуміти і пробачити їй.

Лев

Нинішній день вдалий для початку ремонту, який закінчиться напрочуд швидко, не встигнувши, як це часто буває, перетворитися на стихійне лихо, і закупів — всі вони виявляться напрочуд вдалими.

Діва

Не варто домагатися поставленої мети будь-що, краще «відпустити» ситуацію і подивитися, як усе складеться далі: ваша доля від вас не піде, а чужого вам не треба — щастя воно не принесе.

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Терези

Не відмовляйте тим, хто запитуватиме у вас поради, — можливо, саме ви — через властиву вам життєву мудрість — зможете підказати людині, як правильно вчинити в життєвій ситуації.

Скорпіон

Усі зроблені сьогодні добрі справи згодом обов’язково повернуться до вас у триразовому розмірі, тому не варто економити на благодійності — вона окупиться як у матеріальному, так і моральному сенсі.

Стрілець

Нинішній день сприятливий для того, щоб донести свою нову і перспективну ідею до керівництва: презентація нового проєкту мине успішно — ви напевно отримаєте зелене світло для його реалізації.

Козоріг

Парадокс сьогоднішнього дня полягає в такому: чим більше справ ви заплануєте, тим легше вам буде впоратися з ними, а керівництво обов’язково оцінить вашу старанність і продуктивність.

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Водолій

Кращого дня для зустрічі з потенційними спонсорами вам не знайти: вони не тільки уважно вислухають вас, а й охоче інвестують кошти в проєкт, втіленням якого ви займаєтеся.

Риби

Максимум часу та уваги рекомендується приділити сім’ї та рідним — схоже, через тотальну зайнятість на роботі ви останнім часом приходите додому лише для того, щоб переночувати, а їм це не подобається.

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