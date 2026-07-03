Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід припинити роздумувати й вагатися

Гортензія / © ТСН

Реклама

Головне в цей час — припинити роздумувати й вагатися, а перейти до активних дій — вони в будь-якому разі виявляться вдалими.

Настав час розпочати — умови для цього будуть найсприятливішими. Цей день, незважаючи на те, що це субота, також підходить для фінансових операцій будь-якої складності — вони приречені на успіх.

Овен

Рухаючись уперед, намагайтеся не озиратися назад: минулі події в такому разі стануть гальмом, яке постійно тягнутиме вас назад. Тому дуже важливо позбутися цього гальма й дивитися в майбутнє.

Реклама

Телець

Перш ніж братися за реалізацію нових проєктів, навіть якщо йдеться лише про побутові справи, завершіть старі, інакше вони постійно будуть спливати й не дадуть вам досягти бажаного — високого — результату.

Близнята

Найголовніше цього дня — зрозуміти, чого ви насправді хочете досягти, що цього дня стосуватиметься переважно особистого життя, залежно від цього можна буде вирішити, якими засобами рухатися до мети.

Рак

Якщо ви вже давно працюєте над своїм проєктом і готові довести його до кінця, можна, незважаючи на вихідний, подумати про його презентацію — підготовка, здійснена сьогодні, забезпечить її успіх.

Лев

День, коли можливі приємні несподіванки: так, складне життєве — найімовірніше, особисте — питання, яке вже давно не дає спокою, розв’яжеться найвдалішим чином, ніби одним помахом чарівної палички.

Реклама

Діва

Стаючи до реалізації нового проєкту, необхідно ретельно продумати всі деталі, інакше в найнесподіваніший момент будь-яка прикра дрібниця, що з’явиться ніби з нізвідки, зіпсує всю справу.

Терези

Думки, що спадають на думку цього дня, особливо якщо вони стосуються творчих питань, слід ретельно записувати — запам’ятати все не вдасться, а втрата навіть однієї ідеї може виявитися прикрою.

Скорпіон

Сприятливий день для складання професійних та особистих планів на найближче майбутнє — вам легко вдасться вирішити, що потрібно зробити насмперед, відокремивши водночас важливі справи від другорядних

Стрілець

День, коли слід якомога обережніше — і відповідальніше — поставитися до ймовірних фінансових витрат: можна буде зовсім непомітно для себе витратити більше, ніж потрібно, і, як наслідок, перевищити бюджет.

Реклама

Козоріг

Важко сказати, у якій формі до вас надійде несподіваний прибуток, та це й не має значення — головне, що ви раптово отримаєте приємну суму грошей — не поспішайте її витрачати, прибережіть для важливих закупів.

Водолій

Навіть найбанальніші побутові питання цього дня слід розв’язувати винятково з творчої точки зору — чим креативніше ви подивитеся на прості та рутинні завдання, тим краще вам вдасться їх виконати.

Риби

Чудовий день для угод з рухомим та нерухомим майном: якщо ви вже давно збиралися купити — або продати — квартиру чи автомобіль, кращого часу вам не знайти, тож не втрачайте цю важливу й рідкісну нагоду.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів