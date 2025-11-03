Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: один із найуспішніших і найщасливіших днів місяця

Гороскоп на 4 листопада / © Credits

Однак удача насамперед супроводжуватиме тих, хто впевнений у своїх силах і готовий рухатися до поставленої мети. У цей час можна починати роботу над новими проєктами, брати на себе додаткове робоче навантаження, а також освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки та серця і відповідати на неї — найкраще, згодою.

Овен

Не варто втрачати можливості з найкращого боку презентувати себе перед колегами і — особливо! — керівництвом: можливо, воно недостатньо вас цінує, тож саме час виправити наявну несправедливість.

Телець

Нападки людини, яка з незрозумілої причини ставиться до вас з упередженням, не варто брати близько до серця: її думка навряд чи має для вас хоч якесь значення, тож бережіть нерви.

Близнята

Колеги-конкуренти — з великою часткою ймовірності — захочуть збити вас із робочого настрою і докладуть до цього чимало зусиль, але у ваших силах не піти в них на поводі і не дати їм привід для вдоволення собою.

Рак

Оскільки особливих трудових досягнень від вас цього дня очікувати не доводиться, зірки радять зайнятися наведенням ладу в навколишньому середовищі — від власного робочого столу до всієї планети.

Лев

Професійний успіх чекає переважно на тих, хто зможе зібратися і спланувати сьогоднішній день по годинах, а ще краще — по хвилинах, це не дасть вам відволіктися на вирішення другорядних питань.

Діва

Якщо нескінченно прораховувати, як правильно й економічно вигідно зробити перший крок, можна взагалі розучитися ходити — тобто, діяти: годі міркувати над новим проєктом, час ставати до його реалізації.

Терези

День сприятливий для зміцнення професійного авторитету: не соромтеся висловлювати свої міркування щодо вирішення важливих робочих питань — вони виявляться слушними, а тому вельми цінними.

Скорпіон

День дасть можливість виправити припущену раніше помилку або підкоригувати ухвалене раніше невірне рішення, поки для цього ще є час — інакше доведеться довго виправляти свої недоліки.

Стрілець

У цей час ви будете пожинати плоди того, що «посіяли» попередніх двох-трьох тижнів, тому лаяти в разі прикрої, але ймовірної невдачі доведеться тільки себе, зате і дякувати за заслужену удачу — теж.

Козоріг

Успішними будуть будь-які фінансові заходи — зокрема й ті, що пов’язані з прихильністю фортуни, і якщо грати в казино зірки вам навряд чи порадять, то купувати лотерейні білети можна і потрібно.

Водолій

День сприятливий для зміни іміджу, який, схоже, давно перестав бути актуальним: зірки радять відвідати салон краси, порадитися щодо нового образу з перукарем, візажистом і стилістом.

Риби

Погане самопочуття, яке може датися взнаки в цей час, виявиться виявом психосоматики: воно буде пов’язане не з фізичними, а з духовними проблемами організму, які потрібно терміново вирішувати.

