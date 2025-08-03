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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо опанувати себе

День, коли — під впливом мінливих місячних енергій — навіть люди зі стійкою психікою стають вразливими і образливими.

Автор публікації
Фото автора: Галина Корольова Галина Корольова
Гороскоп на 4 серпня

Гороскоп на 4 серпня

Важливо, незважаючи на жодні обставини, тримати себе в руках, нікого не ображати і, своєю чергою, не реагувати на чужі провокації, мета яких — позбавити нас опори під ногами.

Не варто ні з ким конфліктувати, навіть незначна сварка може призвести до серйозного скандалу, а примирення виявиться складним і тривалим.

Овен

Найдеструктивнішим почуттям цього дня є жалість до себе, яку не можна допускати в жодному разі, бо вона може призвести до зіпсованих стосунків із близькими людьми і навіть затяжної депресії.

Телець

Цього дня в тому, що в житті часто потрібно менше говорити і більше слухати, вам доведеться переконатися на власному досвіді: необережне висловлювання може стати причиною серйозної неприємності.

Близнята

Не варто вірити на слово малознайомим або — особливо! — незнайомим людям, які попросять вас про матеріальну допомогу: цього дня активізуються шахраї — ви легко можете стати їхньою жертвою.

Рак

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, необхідно витрачати максимально економно — тільки на важливі професійні проєкти, не розпорошуючись водночас на незначні дрібниці.

Лев

Не варто соромитися притаманних представникам вашого знака доброти і співчуття — оточення не вважатиме їх слабкістю, навпаки, ще більше поважатиме вас за властиві вам людські якості.

Діва

Близьких людей, як не дивно це прозвучить, сьогодні краще тримати на певній відстані — так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці, які нічого не значать.

Терези

Дратуєтеся ви досить рідко, але кожен такий випадок стає незабутнім для оточення: не стримавшись сьогодні, ви ризикуєте не просто посваритися з ними, а й нажити собі серйозних ворогів.

Скорпіон

Цього дня ви будете справжнім прикладом для наслідування для друзів і знайомих, тому не дивно, що до вас вишикується ціла черга з охочих запитати поради — намагайтеся нікому в ній не відмовляти.

Стрілець

Можливо, рідні люди будуть сьогодні надто різкими щодо вас — намагайтеся увійти в їхнє становище: найімовірніше, їх щось серйозно турбує, саме тому вони так неадекватно на все реагують.

Козоріг

Обираючи подарунок для коханої людини — як з приводу, так і без приводу, ні до кого не звертайтеся за порадою — згадайте про її смаки та вподобання — і вам вдасться відшукати справжній шедевр.

Водолій

Останнім часом ви так багато й ефективно працювали, що поза всякими сумнівами заслужили повноцінний відпочинок — наприклад, можна як планувати відпустку, так і вирушати в довгоочікувану подорож.

Риби

Не варто намагатися встигнути скрізь і всюди, навпаки, намагайтеся вибрати один — але водночас найпріоритетніший — напрям — і рухайтеся саме в цей бік, на який він вкаже, відсунувши інші справи.

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