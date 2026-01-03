Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо не йти на поводі у своїх інстинктів

Гороскоп на 4 січня / © Credits

Особливо важливо не йти на поводі у своїх інстинктів — необхідно дотримуватися поміркованості в усьому, включно з харчуванням і чуттєвими задоволеннями.

На роботу — навіть домашню — теж накидатися не варто: особливих успіхів тут не передбачається, тому зірки радять зосередитися на не найзначніших завданнях.

Овен

Взаєморозуміння, що виникло у стосунках з людьми з оточення, допоможе врегулювати старі конфлікти й уникнути нових, які ще вчора здавалися неминучими, головне — відверто говорити про все.

Телець

Енергії дня підходять для серйозного — можливо, генерального — прибирання, головна мета якого — знайти речі, якими давно ніхто не користується, і дати їм нове життя — наприклад, віддати на благодійність.

Близнята

Не можна давати волю дратівливості, яка буквально переслідуватиме вас цього дня, — легко буде образити людину — як близьку, так і сторонню, яка на це абсолютно не заслуговує.

Рак

Примиритися з недосконалістю і несправедливістю світу дасть змогу творчість — до того ж, зовсім неважливо, яка — професійна чи самодіяльна, головне — налаштуватися на пов’язану з нею позитивну хвилю.

Лев

Не варто болісно реагувати на чутки та плітки за своєю спиною — оскільки недоброзичливці тільки цього й домагаються, найкращим способом засмутити їх будуть ваш спокій і повна незворушність.

Діва

День категорично не підходить для ухвалення важливих рішень — не вдасться об’єктивно оцінити всі чинники «за» і «проти», тому вони, найімовірніше, виявляться помилковими, як і дії, які почнуться у результаті.

Терези

Обережними у висловлюваннях потрібно бути завжди, але сьогодні дотримання цього правила особливо важливе: великий ризик вибовкнути таємницю, яка за жодних умов не повинна стати надбанням «громадськості».

Скорпіон

Навіть якщо ваша перевага над іншими людьми має під собою реальні підстави, не варто демонструвати її оточенню — навряд чи воно буде у захваті від гордовитої манери вашої поведінки.

Стрілець

Очистити свою енергетику і позбутися негативу, що накопичився останнім часом, можна буде, зробивши несподіваний, але дуже приємний подарунок іншій людині — цього дня дуже важливо подарувати кому-небудь радість.

Козоріг

День сприятливий для поїздок — рекомендується вирушати як у подорожі, так і у важливі відрядження, обставини протягом них складатимуться вдало — без перешкод і зволікань.

Водолій

Відповідь на серйозне життєве питання дасть не розум, з яким ви, втім, і так нечасто радитеся, а інтуїція, головне, вчасно до неї дослухатися, бо ж ви і її легко можете проігнорувати і — помилитися.

Риби

Дуже важливо зберігати душевну рівновагу, не допускаючи зла ні в чому — ні в думках, ні в словах, не варто перевіряти на собі, як діє закон бумеранга, який у наш час не змушує на себе довго чекати.

