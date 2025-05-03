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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно визнати свої помилки

День підходить не тільки для рішучих вчинків, а й для визнання своїх помилок та вибачення у тих, кого ми образили.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Травень

Гороскоп на 4 травня / © Getty Images

Скинувши це важкий тягар із душі, можна буде рухатися далі без нічого — у всіх сенсах і напрямах — робота над помилками допоможе уникнути хиб у майбутньому. Енергії дня також дозволять зрозуміти, як діяти далі: оцінити свої здібності та можливості, вирішити, які завдання виявляться до снаги, а від яких краще відмовитися.

Овен

Правильна позиція цього дня — споглядальна: потрібно більше спостерігати і менше діяти, тоді вам вдасться зробити важливі висновки не лише про ситуацію, в якій ви перебуваєте, а і про людей, які вас оточують.

Телець

Негативні емоції, виплеснуті на близьких — і не дуже — людей, завдадуть енергетичної шкоди не стільки їм, скільки вам самим, тож має сенс стримувати властивий вам в цей день негатив.

Близнята

Будь-який негатив цього дня негативно позначиться на аурі, тому необхідно уникати його будь-якими можливими способами: найкраще зосередитися на тому, що приносить позитивні емоції.

Рак

Стрибки настрою, які будуть спостерігатися у представників вашого знака в цей час, можуть ускладнити як робочий процес, так і стосунки з колегами та близькими людьми, тому не варто йти у них на поводі.

Лев

Особливу увагу необхідно приділити близьким людям, на яких ви останнім часом звертаєте не так багато уваги, як вони на те заслуговують, — потрібно терміново виправляти становище.

Діва

Будь-яка дрібниця цього дня може викликати цілу бурю негативних емоцій, тому намагайтеся не накручувати себе через нісенітницю, а максимально абстрагуватися від усього, що може вас засмутити.

Терези

Будь-яке втручання в чужий конфлікт, особливо продиктоване горезвісними добрими намірами, за визначенням приведе до «пекла» — простіше кажучи, зробить вас винними в чварах інших людей.

Скорпіон

Напруженість накопичуватиметься від самого ранку, і до вечора може вилитися в справжній вибух — щоб такого не сталося, намагайтеся обмежити спілкування з іншими — особливо близькими та любими людьми.

Стрілець

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою — робота, тому цього дня, незважаючи на вихідний, намагайтеся завантажити себе нею максимально — так, щоб не було часу навіть голову вгору підняти.

Козоріг

У жодному разі не можна налаштовувати себе на негатив: якщо ви від самого ранку почнете навіювати собі, що з вами відбуватимуться тільки гарні та приємні події, так воно і станеться насправді.

Водолій

Вас може накрити невдоволення собою і своїм життям, коли здаватиметься, що ви все робите не так, як треба, — на щастя, це лише вплив місячних енергій дня, і вже через кілька днів все мине.

Риби

Близькі можуть поводитися неадекватно, чим цілий день виводитимуть вас із себе: намагайтеся зрозуміти, що таким чином вони привертають до себе вашу увагу, і будьте до них добрими та поблажливими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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