Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли події з минулого повторюватимуться

Гороскоп на 4 вересня

Відчуття дежа-вю виявиться пов’язаним, насамперед, із людьми, якими ми колись дуже дорожили, але потім — із різних причин — пішли з ними по життю різними дорогами. Проте ані повторення подій, ані довгоочікувані зустрічі, найімовірніше, не матимуть довготривалих перспектив — вдруге ввійти в одну й ту саму річку, на жаль, не вдасться,

Овен

Обираючи чергову професійну мету, тверезо оцініть свої сили: якщо виникне бодай найменший сумнів у тому, що впораєтеся з поставленим завданням, краще — щоб не витратити час даремно — відмовитися від нього.

Телець

День несприятливий для будь-яких, навіть незначних, фінансових операцій — вони можуть призвести до збитків, тож ліпше — якщо, звісно, в них немає нагальної потреби, — перенести їх на кілька днів.

Близнята

Перш ніж засудити або відчитати кого-небудь за негідний, як вам здасться, вчинок, спочатку спробуйте поставити себе на місце цієї людини — можливо, ви зміните свою думку про те, що вона зробила.

Рак

Події цього дня навіюватимуть спогади про минуле, але, незважаючи на пов’язані з ними приємні моменти, зосередитися краще на сьогоднішньому дні — тим паче, що вже завтра він теж стане минулим.

Лев

Можливостей доля цього дня надасть багато, намагайтеся не розгубитися і «охопити» максимальну їх кількість: найімовірніше, зробити це буде непросто, але результат, який ви отримаєте, буде того вартий.

Діва

У стосунках із близькими людьми важливо не давати приводу колишнім образам «підняти голову» — вони можуть порушити доволі тендітну душевну рівновагу, якої ви так довго і наполегливо домагалися останнім часом.

Терези

Спроба комусь щось довести може призвести до серйозного конфлікту, тому сьогодні краще ні з ким — особливо це стосується близьких людей — не вступати в суперечки і дискусії — нехай кожен залишається зі своєю думкою.

Скорпіон

Не варто витрачати час на безцільні заняття — наприклад, спілкування в месенджерах або «гортання» сторінок у соцмережах: енергію, яку ви на них витратите, краще спрямувати на розв’язання важливих робочих питань.

Стрілець

Дзвінок від людини, з якою вас колись пов’язували романтичні стосунки, безсумнівно, схвилює та зацікавить, але не варто покладати на нього великих надій — їхнього продовження, найімовірніше, не буде.

Козоріг

День сприятливий для творчості, якою захочеться займатися навіть представникам такого серйозного і практичного знака, як ваш — ба більше, у своїй роботі ви несподівано зможете використовувати креативні ідеї.

Водолій

На роботі справи просуватимуться з великими труднощами, а ось для заняття хобі, особливо якщо воно пов’язане з творчістю, час сприятливий — є шанс створити щось по-справжньому вартісне.

Риби

Несподіване — і начебто виникле нізвідки — бажання зайнятися справою, про яку ви ще нещодавно не мали й гадки, може означати початок нового етапу в житті та кар’єрі, тож не варто йому опиратися.

