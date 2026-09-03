Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто відкласти на потім неважливі справи

Соняшники

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Втім, від розв’язання побутових завдань напередодні вихідних теж не варто відмовлятися — їх вдасться вирішити не тільки легко й швидко, але й максимально успішно.

Енергії вистачить для серйозних звершень, тому важливо вибрати справи, які потребують першочергового виконання, і відкласти ті, що можуть зачекати — не варто розпорошувати свої сили на дрібниці.

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Овен

Не варто починати нову справу, не завершивши ті, що були розпочаті раніше: спочатку розв’яжіть усі питання, які інакше будуть вас гальмувати, і лише потім беріться за реалізацію своїх планів.

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Телець

Перш ніж братися за всі справи одночасно, слід згадати відому приказку про те, що не можна ганятися за двома зайцями, і вибрати один — пріоритетний — напрям, відмовившись від решти.

Близнята

Якими б фантастичними не здавалися ваші ідеї оточенню, цього дня їх гідно оцінять навіть найвибагливіше керівництво та колеги, які, до того ж, активно допомагатимуть вам втілювати їх у життя.

Рак

Якою б не була провина близької людини, не варто карати її мовчанням: якщо ви на неї ображені, обговоріть ситуацію, що склалася, — найімовірніше, з’ясується, що ви перебільшили значення цього вчинку.

Лев

Не варто ображати інших людей, навіть якщо це лише жарт — можливо, у вас з ними різне розуміння гумору, і замість того, щоб посміятися, вони образяться на вас, до того ж серйозно й надовго.

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Діва

Зірки закликають вас великодушно поступитися оточенню у питанні власної думки, інакше посваритися вам вдасться легко, а миритися доведеться довго й безрезультатно — не варто до цього доводити.

Терези

Сьогодні представникам вашого знака можна придбати рухоме та нерухоме майно — від побутової техніки до житла (квартири чи дачі), яке тішитиме вас довгі роки.

Скорпіон

Не варто висловлювати свою — часто суперечливу — думку направо й наліво: промовчавши у складній та конфліктній ситуації, ви зможете зберегти добрі стосунки з друзями, рідними та близькими людьми.

Стрілець

День, коли самотужки не вдасться досягти хоч якихось серйозних результатів: досягти своїх професійних цілей зможуть лише ті, у кого є кваліфікована і, що дуже важливо, лояльна команда.

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Козоріг

Домогтися успіху цього дня зможуть лише ті представники вашого знака, хто зуміє підійти до розв’язання будь-якого — навіть суто технічного — завдання з креативної точки зору, що, як правило, вам не властиво.

Водолій

Дослухаючись до думки інших людей, ви не тільки збережете з ними доброзичливі стосунки, а й дізнаєтеся багато нового, що, цілком можливо, найближчим часом стане вам у пригоді як у житті, так і в роботі.

Риби

Стіна нерозуміння, яка виникне між вами та оточенням, може завадити домовленостям — як професійним, так і особистим, тому будь-які переговори слід перенести на інший час.

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