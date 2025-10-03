Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно утриматися від активних дій

Гороскоп на 4 жовтня / © Credits

Можна братися за найскладніші і трудомісткі проєкти — вони вдаватимуться легко і без особливих зусиль, у вихідний день вони, найімовірніше, торкнуться побуту і господарства — наприклад, чому б не взятися за довгоочікуваний ремонт.

Водночас зірки рекомендують утриматися від надто активних дій — вони можуть негативно позначитися на настрої і світосприйнятті.

Овен

До будь-яких фінансових угод цього дня необхідно поставитися з максимальною обережністю — занадто великий ризик ненароком стати учасником шахрайської схеми, що до добра, як водиться, не доведе.

Телець

Чим би ви не займалися, не варто сподіватися на те, що все складеться само собою: на манну небесну розраховувати не доводиться — хочете досягти успіху, якої б сфери життя вони не стосувалися, не бійтеся роботи.

Близнята

Досягти поставленої — дуже важливої — мети зможуть тільки ті, хто буде йти до неї, не відволікаючись на вирішення другорядних питань — вони заберуть сили і час, необхідні вам для важливої справи.

Рак

Подарована зірками цього дня енергія дасть змогу — в буквальному сенсі слова — зрушити гори: важливо використати її, вибравши для роботи найважливішу справу.

Лев

Якщо ви давно будуєте грандіозні — насамперед, господарські та побутові, але й професійні виключати не можна — плани, сьогоднішній день — чудовий час для їхнього здійснення, не варто його втрачати

Діва

День однаково сприятливий як для розумової, так і для фізичної роботи, тому необхідно вибрати, що на цей момент часу для вас важливіше, і діяти винятково в цьому напрямку.

Терези

Вихідний день ідеально підходить для відновлення стосунків із близькими людьми — рідними та друзями, останнім часом вони засмутилися і тепер потребують перезавантаження, головне — зустрітися.

Скорпіон

На відміну від представників інших знаків, вам сьогодні краще повернутися до справ, які ви з якоїсь причини не встигли завершити, старт нових проєктів варто відкласти на кілька днів — до початку робочого тижня.

Стрілець

Людей, які можуть виявляти недоброзичливість, а то й агресію, необхідно вивести за коло свого спілкування, нічого доброго із взаємин з ними однаково не вийде, а нерви можна зіпсувати.

Козоріг

Захворювання, які можуть датися взнаки цього дня, матимуть винятково психосоматичний характер, тож і лікувати потрібно не наслідок, а глибинну причину свого поганого самопочуття.

Водолій

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, включно з тими, які в інші дні вважаються ризикованими, — утім, ризик і нерозсудливість теж не вітаються — краще ретельно прорахувати всі наслідки.

Риби

Незважаючи на вихідний, можна братися за реалізацію нового — важливого — проєкту, головне — бути переконаними в тому, що вам до снаги будь-які завдання: невпевнена в собі людина навряд чи доможеться хоч якихось серйозних результатів.

