Гороскоп на 5–6 квітня для всіх знаків зодіаку: дні, коли необхідно тримати під контролем розпорядок дня

Головною небезпекою цього часу є пасивність, яка з великою часткою ймовірності приведе нас до помилок — як професійних, так і особистих.

Велика ймовірність підвести тих, хто очікує від вас вчасно зробленої роботи, а небажання спілкуватися з коханою людиною може бути сприйнято нею як розлад у стосунках. Щоб уникнути такого сценарію життєвих подій, необхідно тримати під контролем розпорядок дня, а заразом і свої шкідливі звички.

Овен

Зіткнувшись із неадекватною поведінкою когось із оточення, не варто реагувати на неї симетричним чином — краще проігнорувати чужі недружні випади, за кілька днів усе налагодиться.

Телець

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу, але насамперед потрібно провести оплату комунальних платежів, а також обов’язковий аналіз своїх витрат і планування майбутніх витрат.

Близнята

У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які переслідують відверто корисливі цілі: щоб не опинитися в дурнях, не варто йти на поводі і погоджуватися на надання послуг, які для вас особисто не приносять користі.

Рак

Запорука успіху цього дня — дотримуватись орієнтирів, які ви самі собі намітили, і прагнути до поставлених цілей: метання з одного боку в інший і, вже, тим паче, рух у зворотному напрямку до добра не доведуть.

Лев

Досягати своїх цілей цими днями — втім, як і в будь-який інший час — можна тільки чесним шляхом — ошуканство і підтасовування фактів, можливо, і дадуть змогу домогтися свого, але згодом сильно вас розчарують.

Діва

Поповнити запас позитивної енергії, що вичерпується, можна, спілкуючись із тими, у кого її завжди в надлишку: маленькими дітьми і домашніми тваринами — зрозуміло, особливо сприятливою для цієї мети стане неділя.

Терези

Дні, коли особливо важливо довіряти не словам, хоч би якими переконливими і багатообіцяльними вони були, а справам: досить подивитися на поведінку людини, щоб зробити висновки про те, чи варто їй довіряти.

Скорпіон

Небажано вступати в дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точку зору: переконати їх у цей час ви однаково не зможете, а цінні ресурси — час і нерви — витратите даремно.

Стрілець

Бажанню встигнути досягти своїх цілей у всіх напрямах необхідно протиставити чіткий план дій, якого потрібно дотримуватися, не відволікаючись на сторонні заняття, навіть якщо вони здаються важливими.

Козоріг

Використовувати у своїх — корисливих — цілях інших людей небезпечно в будь-який час, але цими днями — особливо: можливо, ви й отримаєте очікуваний вами результат, але в підсумку навряд чи залишитеся ним задоволені.

Водолій

У жодному разі не можна обговорювати і — тим паче! — засуджувати когось зі знайомих вам людей, за іронією долі практично одразу ж доля поставить вас у ситуацію, подібну до тієї, в якій опинилася вона.

Риби

Провести два дні, один з яких є понеділком, на самоті вам навряд чи вдасться, але скоротити спілкування з людьми, які вас оточують, — як для їхнього, так і для вашого блага — не тільки можна, а й потрібно.

