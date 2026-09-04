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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 5–6 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід берегти сили

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, буде позначений нестачею енергії, необхідної для роботи та особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Калина

Калина

У цей час рекомендується економити сили, займаючись лише найважливішими справами, які у вихідні, найімовірніше, вони стосуватимуться особистого життя чи домашнього господарства, а решту краще відкласти до початку наступного робочого тижня.

Важливо — незважаючи на суботу та неділю — також якомога менше спілкуватися з оточенням, яке може забирати багато сил і уваги.

Овен

Не варто втручатися в чужі справи, якщо, звісно, ви не хочете, щоб хтось безцеремонно втрутився у ваші власні — навряд чи вам це сподобається, тому дозвольте оточенню самостійно розв’язувати свої проблеми.

Телець

Ці дні несприятливі для будь-яких фінансових операцій; особливо не рекомендується робити необдумані закупи, які можуть суттєво спустошити, а то й зовсім повністю звести нанівець ваш бюджет.

Близнята

Не варто виявляти зарозумілість щодо оточення, навіть якщо вам здається, що ви справедливо маєте на це право, — навряд чи воно гідно оцінить вашу невиправдану зарозумілість.

Рак

Ці дні минуть спокійно, без емоційних сплесків і серйозних потрясінь, тому зірки радять присвятити їх — як і годиться у вихідні — відпочинку від життєвих негараздів, сварок і конфліктів.

Лев

Звертаючи увагу на підказки долі, пам’ятайте, що важливо не лише помітити знаки, які вона з приголомшливою регулярністю надсилатиме вам, а й правильно їх тлумачити, а це іноді буває непросто.

Діва

У будь-якій незрозумілій ситуації — наприклад, такій, яка може скластися цими днями, — необхідно взятися за ретельне прибирання, яке зазвичай називають генеральним: воно наведе лад не лише в домі, а й у душі.

Терези

Це час, коли у жодному разі не можна ледарювати — якщо ви станете апатичними і розслабленими, то можете упустити важливу нагоду — найімовірніше, пов’язану з особистим життям — яка найближчим часом не повториться.

Скорпіон

Максимальну доброзичливість до людей, які вас оточують, слід виявляти завжди, але цими днями вона особливо важлива, і тоді вони, оцінивши ваше ставлення, віддячать вам належним чином.

Стрілець

Рекомендується відкласти розв’язання серйозних — навіть господарських — питань хоча б на кілька днів — до початку нового робочого тижня: цими днями ви однаково нічого не зможете зробити, тому краще відпочити.

Козоріг

Ці дні рекомендується провести у помірному темпі — наслідком надмірної поспішності можуть стати численні помилки, які згодом буде важко — а в деяких випадках і неможливо — виправити.

Водолій

Цей час рекомендується присвятити своєму хобі, адже вихідні дні цьому сприятимуть — можна буде не відволікатися від улюбленого заняття на щоденні — буденні — клопоти та створити щось унікальне.

Риби

Перш ніж засуджувати інших людей за їхні, як вам здається, неприйнятні слова чи вчинки, слід згадати про власні недоліки — погодьтеся, адже ви теж далеко не безгрішні, а отже, краще промовчати.

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