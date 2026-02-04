Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

Зимовий пейзаж / © Credits

Будь-які пропозиції ділового — професійного і фінансового — або особистого характеру, зроблені в цей час, хоч би якими привабливими вони здалися на перший погляд, насправді виявляться шахрайськими. Не можна дозволяти іншим людям використовувати себе в корисливих цілях, а вже як це зробити, кожен має вирішувати сам.

Овен

Ідеї, які цього дня можуть спасти на думку, з великою часткою ймовірності виявляться фантастично нездійсненними, тому не варто розглядати їх всерйоз — так ви тільки безцільно витратите час.

Телець

Уникайте спілкування з токсичними людьми, які «харчуються» чужими негативними емоціями, якщо у вашому оточенні такі є, краще сьогодні — як, утім, і в будь-який інший день — проігнорувати їх.

Близнята

Не варто погоджуватися на пропозицію швидко — і, головне, нічого для цього не роблячи — заробити солідну суму грошей: найімовірніше, вас обдурюють, приховуючи за гарними словами непотрібні — і навіть небезпечні — дії.

Рак

Не варто робити за інших їхню роботу, навіть якщо йтиметься про дрібницю, в якій в інший час було б важко відмовити — не створюйте прецедент, через який вас почнуть використовувати як безвідмовну робочу силу.

Лев

День, коли варто остерігатися нових знайомств: велика ймовірність того, що людина, яка з’явиться у вашому житті, переслідує власні — винятково корисливі — цілі, залишаючи вам незавидну роль жертви.

Діва

День, коли небажано не тільки витрачати, а й навіть просто брати до рук гроші — це може стати поганою прикметою, відповідно до якої ваші фінансові справи незабаром можуть серйозно похитнутися.

Терези

Вас має насторожити завзятість, з якою хтось із оточення буде нав’язувати вам свою точку зору і, як наслідок, чужу вам лінію поведінки — замисліться над тим, у чому в цьому разі полягає його інтерес.

Скорпіон

Сьогодні вам небажано комусь щось обіцяти: обставини несподівано можуть скластися так, що стримати слово виявиться об’єктивно неможливим, а це погано позначиться на стосунках із цією людиною.

Стрілець

Навіть якщо вам дуже сильно захочеться пройтися магазинами, відмовте собі в цьому задоволенні — надто великий ризик витратити значну суму грошей на цілу купу речей, у яких немає жодної потреби.

Козоріг

Яким би привабливим і чарівним не здався вам новий знайомий, не варто вірити його словам беззастережно — навряд чи він настільки доброзичливо налаштований до вас, як це може показати

Водолій

Бажано уникати спілкування з людьми з минулого — нічого, крім безглуздого жалю, це не викличе: те, що залишилося тільки у вигляді спогадів, повернути не можна, а отже, і перейматися з цього приводу не варто.

Риби

Романтичне побачення, навіть якщо воно було заздалегідь призначене вами на сьогодні, краще перенести на інший час — розбіжності, що виникли, можуть призвести до образ, які довго не вдасться загладити.

