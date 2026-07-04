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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день революційних змін

Цей день, з огляду на можливі революційні зміни, вважається переламним, а тому дуже важливим.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Троянди

Троянди / © ТСН

Щоправда, приємних змін варто очікувати, насамперед, тим, хто рухається вперед, не зупиняючись і не відступаючи від наміченої мети. Будь-яку справу, за яку ми візьмемося в цей час, незважаючи ні на що, необхідно буде довести до кінця.

Овен

Не варто просити поради у оточення, а якщо воно вирішить дати її без вашого прохання, краще не звертати на це уваги — ви самі знаєте, як краще вчинити, тому рішення має ухвалюватися винятково вами.

Телець

Незважаючи на вихідний день, професійні питання — навіть найважливіші та найскладніші — несподівано розв’язуватимуться легко й без зусиль: за цей день вдасться успішно й швидко впоратися з рекордною кількістю справ.

Близнята

Цього дня потрібно зосередитися на головному — на справі, якою ви займаєтеся, навіть якщо вона стосується дому та побуту, не відволікаючись на другорядне — розмови телефоном чи спілкування в месенджерах.

Рак

Гарний день для початку будь-якої подорожі — чи то відрядження, чи то поїздка на довгоочікуваний відпочинок — у будь-якому разі обставини складуться максимально сприятливо, а результат виявиться позитивним.

Лев

Намагайтеся тримати себе в руках і не переходити на грубість у стосунках з оточенням, навіть якщо об’єктивно воно цього заслуговуватиме — згодом ви про це пошкодуєте, тож важливо стримувати себе.

Діва

Незважаючи на вихідний, представників вашого знака вирізнятиме надзвичайна працездатність — ви встигнете зробити все, що запланували, і навіть більше, якщо не будете ледарювати та попрацюєте на повну силу.

Терези

Професійний проєкт, над яким ви працювали останнім часом, вимагатиме останніх — серйозних — кроків: тому, незважаючи на вихідний, зберіть усі свої сили, виявіть дисципліну та доведіть його до ладу.

Скорпіон

Можливо, це приваблива пропозиція, від якої у вас — у буквальному сенсі слова — запаморочиться голова: можете сміливо погоджуватися, жодних підводних каменів не передбачається, тож боятися нічого.

Стрілець

Цього дня не варто допомагати іншим, особливо на шкоду собі — навряд чи ті, заради кого ви пожертвуєте власними інтересами, оцінять ваш вчинок гідно й належно віддячать вам за нього.

Козоріг

У стосунках з оточенням у цей час — втім, як і в будь-який інший — необхідні щирість і чесність: перед такою потужною зброєю не зможуть встояти навіть ті, чиї наміри не такі прозорі, як здається.

Водолій

Вихідний день — чудова нагода подумати про те, як уже завтра продемонструвати свої професійні здібності з найкращого боку — керівництво оцінить їх по заслузі та знайде спосіб вас заохотити.

Риби

Цього дня ви будете володіти надзвичайною красномовністю та вмінням доносити свої думки до оточення, що допоможе вам переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнепоступливіших партнерів та співрозмовників.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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