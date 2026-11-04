Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть початися сварки та серйозні конфлікти

Осінній пейзаж / © Credits

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Наша психіка стає беззахисною та вразливою: легко можна втратити впевненість у собі та своїх діях або, навпаки, стати надто самовпевненим і самозадоволеним, що з часом матиме неприємні наслідки.

Цього дня також не варто нічого купувати — згодом доведеться пошкодувати про витрачені гроші.

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Овен

Цього дня краще не братися за серйозні професійні проєкти — досягти в них значних успіхів однаково не вдасться, тому слід зосередитися на розв’язанні не надто важливих питань, без яких, однак, ніяк не обійтися.

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Телець

Працюючи за себе та своїх колег, легко можна втомитися, не розрахувати свої сили та припуститися помилки, яка в майбутньому може дорого коштувати, тому краще, щоб кожен займався винятково своєю справою.

Близнята

Не варто відкидати жодної професійної ідеї, якою б фантастичною та нездійсненною вона вам не здавалася: можливо, з часом складуться сприятливі умови для її реалізації, потрібно лише трохи зачекати.

Рак

Цього дня буде багато енергії для активних дій, але це не означає, що її слід бездумно розтрачувати: потрібно визначити найважливіші завдання та спрямувати всі свої сили на їхнє виконання.

Лев

Незважаючи на те, що ваше матеріальне становище є стійким і стабільним, розумна економія все ж не завадить, інакше ви можете витратити набагато більше, ніж спочатку розраховували.

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Діва

Це не найкращий час для ухвалення важливих професійних та життєвих рішень — надто велика ймовірність того, що ви неправильно оціните всі аргументи, і рішення виявиться заздалегідь помилковим.

Терези

День, коли бажання працювати не тільки не отримає схвалення зірок, а й, навпаки, виявиться небажаним: найімовірніше, час і сили, витрачені на роботу, виявляться марними.

Скорпіон

Жарт, навіть той, що вам здається нешкідливим і водночас дуже смішним, може серйозно образити людину, якій він буде адресований, тож краще залишити своє почуття гумору з собою й промовчати.

Стрілець

День, коли навіть, здавалося б, цілком невинні хвастощі одразу ж виявляться караними, тому, як би вам не хотілося розповісти про свої життєві досягнення та особисті успіхи, краще промовчати.

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Козоріг

Усі справи, заплановані на сьогодні, зможуть «завершити» лише ті, хто не марнуватиме час, бездумно витрачаючи його на дрібниці та телефонні розмови, без яких цілком можна обійтися.

Водолій

Як би не складалися ваші стосунки з рідними та близькими, необхідно максимально дистанціюватися від спілкування, якщо, звісно, ви не хочете посваритися з ними серйозно й надовго.

Риби

Не варто звертатися до керівництва з проханнями, особливо — матеріального характеру: навряд чи воно вважатиме за можливе задовольнити їх, а вашу наполегливість сприйме як безцеремонність і нав’язливість.

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