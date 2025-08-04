Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо провести роботу над помилками

Гороскоп на 5 серпня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Такі ситуації будуть надані для того, щоб, умовно кажучи, повернути минуле і виправити помилку, що в ньому припущено.

Головне, у цей час — провести аналіз того, що сталося, і більше ніколи цю помилку не повторювати. Імовірні також зустрічі з людьми, яких ми колись знали, — а можливо, й кохали, але дуже давно не бачили.

Овен

Незважаючи на початок робочого тижня, не варто братися за нові справи, не завершивши старих, інакше ви не зможете рухатися вперед із необхідною швидкістю — і список недоробок збільшиться ще на один пункт.

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Телець

Не варто весь час жити спогадами, хоч би якими приємними вони були: необхідно — нарешті! — знайти в собі сили зачинити «двері» у минуле і жити сьогоднішнім днем, у якому теж є багато хорошого.

Близнята

Представникам вашого знака, на відміну від інших, спілкування з друзями краще перенести на інший день — може дати про себе знати старий, не до кінця врегульований конфлікт, який призведе до нової сварки.

Рак

Можливе солідне фінансове надходження — наприклад, повернення старого боргу або пропозиція обійняти нову посаду з гарною зарплатою, яку ви несподівано отримаєте цього дня.

Лев

З поганим настроєм, який може затьмарити сьогоднішній день, можна — і потрібно! — боротися всіма доступними вам способами, інакше він зіпсує вам чудовий день і не дасть досягти поставленої мети.

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Діва

Для вас події нинішнього дня стануть певною мірою пророчими: вони дадуть зрозуміти, наскільки правильним був вибір, який ви зробили в недавньому минулому, і чи своїм шляхом йдете по життю взагалі.

Терези

Не варто даремно переконувати інших людей у правоті власної точки зору — вони однаково із завидною завзятістю залишатимуться зі своєю думкою, а ви даремно витратите час, сили та красномовство.

Скорпіон

Необхідно виключити негативні думки і — особливо! — спогади: минуле не має над вами сили, тому колишні події повинні залишитись у минулому, не можна дозволяти їм отруювати ваше сьогодення.

Стрілець

Зустріч із людиною, яку ви колись кохали, але втратили, дасть вам зрозуміти, що, напевно, почуття до неї ще тепліють десь у глибині душі — можливо, варто дати вашим стосункам ще один шанс на існування.

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Козоріг

День ідеально підходить для творчості, тому навіть тим, чия професія жодним чином із нею не пов’язана, варто виявляти креатив у своїх заняттях — навіть готувати, прати та прибирати у домі можна артистично.

Водолій

Незважаючи на робочий день, знайдіть хоча б трохи часу для свого хобі: якщо ви приділятимете його більше часу, удосконалюючись у цій справі, воно може стати основним — бюджетотворчим — заняттям.

Риби

До пропозиції обійняти нову посаду, про яку ви мріяли давно, ймовірної цього дня, необхідно поставитися з максимальною увагою — вона може докорінно змінити все ваше нинішнє життя.

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