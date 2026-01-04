Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гороскоп на 5 січня / © Credits

Також вітаються будь-які свята, приводи для яких існують і в наш непростий час.

Це також один з небагатьох днів, коли можна — і потрібно! — віддати належне алкогольним напоям, звісно, якщо вдасться дотриматися міри.

Овен

Можна здійснювати будь-які фінансові операції та угоди — обставини складуться таким чином, що вони виявляться успішними як зараз, так і в перспективі — ближній і дальній.

Телець

Високий ризик невеликих травм, за якими, проте, можуть послідувати серйозні ускладнення, тому фізичне навантаження цього дня — щоб уникнути неприємностей — необхідно звести до мінімуму.

Близнята

Не варто брати критичне зауваження когось з людей в оточенні близько до серця, особливо якщо воно стосуватиметься вашої зовнішності, ще важливіше — утриматися від відповідної «люб’язності»: не потрібно примножувати зло.

Рак

День, коли з начальством можна обговорювати будь-які — зокрема й фінансові — теми: перебуваючи в гарному гуморі, воно позитивно поставиться до питання про довгоочікуване підвищення зарплатні.

Лев

Чудовий день для того, щоб, незважаючи на понеділок, узяти заслужений відгул і залишитися вдома — навести лад, приготувати щось смачне і поспілкуватися з близькими вам людьми.

Діва

Найкращим засобом від поганого настрою, який може накрити вас сьогодні, стане спілкування, але не з людьми, навіть найближчими, а з природою: використовуйте будь-яку можливість прогулятися лісом чи парком.

Терези

Джерелом сил та енергії, так необхідних вам як для життя, так і для роботи, стануть позитивні емоції: їх цього дня забезпечать приємні події, які давно запланували для вас Місяць і зірки.

Скорпіон

Вечірка або святкова вечеря можуть стати чудовим приводом для того, щоб налагодити стосунки з колись близькою і коханою, а тепер віддаленою від вас людиною — вона сама зробить перший крок назустріч.

Стрілець

Найгірше, що можна зробити цього дня — почати дослухатися до горезвісної громадської думки та брати її близько до серця: варто врахувати, що вона складається з безлічі суб’єктивних суджень.

Козоріг

Настав час втілювати в життя давню мрію — принаймні цього дня потрібно зробити перший крок на шляху до мети, а далі працювати поступово — відповідно до складеного заздалегідь плану.

Водолій

Стосунки, розпочаті в цей час, обов’язково стануть щасливими і тривалими, тому так важливо уважно поставитися до всіх нових знайомих, навіть якщо перше враження буде не найкращим.

Риби

Неконтрольовані емоції можуть призвести до серйозного конфлікту з людиною, від якої безпосередньо залежить професійна кар’єра та матеріальний добробут, тому дуже важливо тримати себе в руках.

