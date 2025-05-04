Гороскоп на 5 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно виявляти підвищену обережність

Гороскоп на 5 травня / © Getty Images

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Сили зла, які активізуються в цей час, призведуть до того, що багато з нас почнуть сумніватися у власних силах, правильності обраного шляху та докладених для цього зусиллях. Також високий ризик фінансових втрат і навіть крадіжок, тому необхідно уважно стежити за своїми речами і не довіряти незнайомим людям — вони можуть виявитися шахраями.

Овен

Благодійність — справа хороша, та лише в тому разі, якщо ви допомагаєте людям, які дійсно цього потребують, тож будьте уважні — великий ризик нарватися на аферистів і шахраїв.

Телець

Допомога, яку ви надасте своїм колегам, буде оцінена ними — і керівництвом —гідно, головне — не дивитися на них при цьому зверхньо: зрештою, ви колись теж нічого не вміли.

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Близнята

Що більше ви витрачатимете енергію, то швидше вона до вас повертатиметься, до того ж ще в більшому обсязі, тож сміливо можете братися до вирішення найскладніших і найтрудомісткіших питань.

Рак

Цього дня таємне з високою ймовірністю може стати явним: наприклад, несподівано з’ясується, що за неприємностями останнього часу стояла — щоправда, ненавмисно — близька вам людина.

Лев

Нинішній день, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити своїй родині: важливо пам’ятати про те, що кохання й тепла багато не буває, і витратити на них трохи більше часу, ніж ви звикли.

Діва

Переживання через сварку з коханою людиною не допоможуть налагодити стосунки, навпаки, все більше й більше розширюватимуть тріщину, яка в них виникла: відпустіть ситуацію — і все влаштується само собою.

Терези

Якщо ви давно збиралися купити або продати квартиру, кращого часу для початку процесу вам не знайти: зробіть хоча б перший крок у цьому напрямку — і результат не забариться.

Скорпіон

Зміцнити взаємини з дітьми допоможуть спільні заняття — наприклад, домашні клопоти, робота над уроками або ігри: загалом що більше часу ви проводитимете одне з одним, то краще.

Стрілець

Не дозволяйте безцеремонним людям скористатися вашою безвідмовністю і, як наслідок, сісти собі на голову — рішуче і твердо, але ввічливо припиняйте будь-які спроби використати вас з корисливою метою.

Козоріг

На роботі необхідно викластися по максимуму, тоді вільний час із чистою совістю можна буде присвятити собі, потішивши себе заняттями, які ви любите, наприклад, читанням або переглядом серіалів.

Водолій

Для вас сьогоднішній день — час професійного старту, коли можна братися до реалізації будь-якого — навіть найскладнішого — проєкту, він буде буквально приречений на успіх.

Риби

Покращити стосунки з коханою людиною, які останнім часом не найкращі, допоможе підготовлений вами сюрприз — наприклад, романтична вечеря або прогулянка вечірнім містом.

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