Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть виявитися огидні якості
День, коли активізуються сили зла, яких необхідно побоюватися, але не боятися, тоді вони не зможуть із нами впоратися.
Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найогидніші якості людського характеру — дріб’язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, жадібність, мстивість і багато іншого.
Також можна потрапити під вплив як шахраїв, так і власних інстинктів, що теж до добра не доведе.
Овен
Імовірна підлість з боку людини, якій ви досі довіряли, вважаючи однією з найкращих подруг: тепер із нею доведеться розлучитися — ви від цього тільки виграєте — її місце займе надійна й порядна людина.
Телець
День рекомендується провести на самоті — так вам нікому буде демонструвати характер і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які будуть притаманні вам сьогодні.
Близнята
Незважаючи на напруженість у стосунках з людьми з оточення — як близькими, так і незнайомими, важливо тримати себе в руках і не допускати різких слів на їхню адресу, наслідки можуть бути непередбачуваними.
Рак
День сприятливий для занять творчістю, заради якої можна пожертвувати навіть запланованими на вихідний день справами: можливо, вам вдасться створити по-справжньому цінний витвір мистецтва.
Лев
Велика кількість спокус, які можуть переслідувати вас цього дня, негативно вплинуть на характер і похитнуть вашу волю: щоб згодом не шкодувати про свою слабкість, намагайтеся їм не піддаватися.
Діва
Енергія, якою забезпечать вас цього дня зірки, через свою деструктивність не підходить навіть для домашньої роботи — занадто велика ймовірність прикрих помилок, які доведеться виправляти.
Терези
День сприятливий для наведення ладу вдома, він давно потребує генерального прибирання — особливо важливо перебрати речі в шафах з одягом, де потрібно залишити тільки те, що ви носите, позбувшись решти.
Скорпіон
День, і неділя для цього підходить якнайкраще, бажано присвятити близьким — сім’ї, друзям, коханій людині, ба більше, саме сьогодні можна реєструвати шлюб, якщо, звісно, ви цього прагнете.
Стрілець
Уникнути проблем у стосунках з оточенням можна буде, провівши максимум часу на самоті: так вдасться не наговорити зайвого і зберегти добрі стосунки з усіма, хто вам дорогий.
Козоріг
Сьогодні небажано ухвалювати важливі рішення, навіть якщо здаватиметься, що в цьому буде нагальна потреба — надто велика ймовірність неправильно витлумачити всі необхідні для цього чинники.
Водолій
День, коли категорично не рекомендується займатися фінансовими операціями — збіг обставин може призвести до того, що замість прибутку представники знака отримають втрати, до того ж значні.
Риби
Сьогодні необхідно відмовитися від будь-яких надмірностей, до того ж, як у моральному, так і у фізичному плані: дуже важливо бути якомога скромнішими у своїх бажаннях, запитах і емоційних виявах.
