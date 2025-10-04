Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть виявитися огидні якості

Гороскоп на 5 жовтня / © Credits

Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найогидніші якості людського характеру — дріб’язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, жадібність, мстивість і багато іншого.

Також можна потрапити під вплив як шахраїв, так і власних інстинктів, що теж до добра не доведе.

Овен

Імовірна підлість з боку людини, якій ви досі довіряли, вважаючи однією з найкращих подруг: тепер із нею доведеться розлучитися — ви від цього тільки виграєте — її місце займе надійна й порядна людина.

Телець

День рекомендується провести на самоті — так вам нікому буде демонструвати характер і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які будуть притаманні вам сьогодні.

Близнята

Незважаючи на напруженість у стосунках з людьми з оточення — як близькими, так і незнайомими, важливо тримати себе в руках і не допускати різких слів на їхню адресу, наслідки можуть бути непередбачуваними.

Рак

День сприятливий для занять творчістю, заради якої можна пожертвувати навіть запланованими на вихідний день справами: можливо, вам вдасться створити по-справжньому цінний витвір мистецтва.

Лев

Велика кількість спокус, які можуть переслідувати вас цього дня, негативно вплинуть на характер і похитнуть вашу волю: щоб згодом не шкодувати про свою слабкість, намагайтеся їм не піддаватися.

Діва

Енергія, якою забезпечать вас цього дня зірки, через свою деструктивність не підходить навіть для домашньої роботи — занадто велика ймовірність прикрих помилок, які доведеться виправляти.

Терези

День сприятливий для наведення ладу вдома, він давно потребує генерального прибирання — особливо важливо перебрати речі в шафах з одягом, де потрібно залишити тільки те, що ви носите, позбувшись решти.

Скорпіон

День, і неділя для цього підходить якнайкраще, бажано присвятити близьким — сім’ї, друзям, коханій людині, ба більше, саме сьогодні можна реєструвати шлюб, якщо, звісно, ви цього прагнете.

Стрілець

Уникнути проблем у стосунках з оточенням можна буде, провівши максимум часу на самоті: так вдасться не наговорити зайвого і зберегти добрі стосунки з усіма, хто вам дорогий.

Козоріг

Сьогодні небажано ухвалювати важливі рішення, навіть якщо здаватиметься, що в цьому буде нагальна потреба — надто велика ймовірність неправильно витлумачити всі необхідні для цього чинники.

Водолій

День, коли категорично не рекомендується займатися фінансовими операціями — збіг обставин може призвести до того, що замість прибутку представники знака отримають втрати, до того ж значні.

Риби

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-яких надмірностей, до того ж, як у моральному, так і у фізичному плані: дуже важливо бути якомога скромнішими у своїх бажаннях, запитах і емоційних виявах.

