Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо охочіше прощати

Осінній пейзаж / © Associated Press

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Сьогодні ми охочіше пробачатимемо не лише свої, а й чужі слабкості, за які іншим разом нещадно лаяли б і себе, і всіх навколо. Будь-які справи в цей час будуть приречені на успіх, тому можна як завершувати старі проєкти, так і розпочинати роботу над новими.

Овен

Будь-який привід для сварки з близькою людиною, навіть якщо на перший погляд він здаватиметься вагомим і серйозним, варто ігнорувати, інакше справа несподівано може дійти до серйозного конфлікту — аж до остаточного розставання.

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Телець

Цей день може стати переламним у професійному плані: важливий проєкт, над яким ви працюєте, відтепер — звісно, за умови наполегливої праці — можна буде вважати практично завершеним.

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Близнята

До перешкод, які цього дня можуть час від часу виникати на вашому шляху, необхідно поставитися спокійно, не роблячи з них трагедії: лише не помічаючи їх, ви зможете легко й без особливих зусиль з ними впоратися.

Рак

День сприятливий для втілення давньої мрії: саме зараз складуться ідеальні умови для її втілення, а ваш настрій буде надзвичайно завзятим, завдяки чому ви зможете досягти будь-якої поставленої мети.

Лев

Цього дня можна укладати фінансові угоди будь-якого спрямування і масштабу — вони обіцяють виявитися максимально успішними та значно покращити ваше матеріальне становище.

Діва

Зірки радять розділити сьогоднішній день на дві частини, присвятивши першу роботі, а другу — відпочинку, найкраще пасивному. Добре, якщо він буде пов’язаний з мистецтвом — наприклад, можна послухати класичну музику або перечитати вірші улюбленого поета.

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Терези

Замість десятка дрібних, незначних справ спробуйте зосередитися на одній, проте великій і серйозній: якщо вам вдасться спрямувати всі сили на її втілення в життя, кінцевий результат здивує не лише людей навколо, а й вас самих.

Скорпіон

Давати поради цього дня варто лише в тому разі, якщо вас про це попросять, інакше можна зіткнутися з активною протидією тих, кого ви вирішите потішити своєю думкою — несподівано виявиться, що вони її зовсім не потребують.

Стрілець

Не варто братися до реалізації нових проєктів — з цілої низки причин успішною ця робота не стане, натомість краще підтягнути наявні «хвости», а заодно навести лад у документах — як цифрових, так і паперових.

Козоріг

Сьогодні — всупереч вашій багаторічній звичці — не варто ставити на перший план роботу, яка наразі цілком може зачекати — краще приділити якомога більше часу своїм близьким, які вже давно ображаються через вашу до них неуважність.

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Водолій

Зірки настійно рекомендують звернути увагу на сон, який насниться представникам знака в цей час — він може містити важливу підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася в особистому чи професійному житті.

Риби

Розмовляючи з керівництвом про ідею, яку ви нарешті вирішили втілити в життя, не гарячкуйте через те, що, як вам здасться, воно не може осягнути суть ваших задумів — емоції не допоможуть вам довести свою правоту, тож зберігайте спокій.

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