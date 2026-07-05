Гороскоп на 6–7 липня для всіх знаків зодіаку: дні духовних пошуків і накопичення знань

Літній сад

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Час сприятливий для будь-яких дій, проте лише за умови, що вони робляться щиро та спрямовані на творення і добрі справи, погані ж вчинки приречені на провал.

На будь-які питання, які цими днями можуть постати перед нами в усій повноті, треба дивитися з незвичного погляду — стандартні підходи успіху не принесуть.

Заняття творчістю в цей час принесуть не лише задоволення, що само собою вже приємно, а й вагомий фінансовий еквівалент — не варто втрачати шанс заробити.

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Овен

Дні, коли на перший план вийдуть побутові питання, які ви через постійну зайнятість весь час відкладали на потім — тепер, щоб уникнути комунальної катастрофи, відкладати їх далі не можна.

Телець

Вирішуючи важливе професійне питання, зверніться до досвіду, який ви накопичили до цього моменту свого життя: там, напевно, знайдеться аналогічна ситуація, для якої ви знайшли єдино правильний вихід.

Близнята

Хто б не звернувся по допомогу до представників вашого знака, навіть якщо це буде не найприємніша для вас людина, намагайтеся подолати свою неприязнь і не відмовляти — незабаром ви подякуєте собі за шляхетність.

Рак

Брехати небажано завжди, а в цей час — особливо: сказавши неправду один раз, доведеться заглиблюватися в її хащі все далі й далі, закручуючи спіраль брехні настільки сильно, що вибратися з неї, найімовірніше, вже не вдасться.

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Лев

Якщо ви виявили, що людина, яку ви вважали близьким другом, бреше та ставиться до вас негативно, не поспішайте влаштовувати скандал із подальшим з’ясуванням взаємин — краще максимально обмежити спілкування з нею.

Діва

Потрібно бути надзвичайно обережними, спілкуючись із малознайомими людьми: існує ризик, що в запалі розмови ви випадково розкриєте суто особисту — можна навіть сказати, інтимну — інформацію, про що дуже швидко доведеться пошкодувати.

Терези

Не варто спілкуватися з людьми, які негативно ставляться до вас: вирішити хоча б якісь — навіть не найважливіші — питання однаково не вдасться, зате нервів це забере чимало.

Скорпіон

Час, коли люди навколо будуть схильні відверто розмовляти з вами, розповідаючи про важливі моменти свого життя та просячи про пораду: навіть якщо це здасться вам втомливим, не відмовляйтеся від спілкування.

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Стрілець

Незважаючи на початок робочого тижня, зараз сприятливий час для будь-яких оздоровчих процедур — можна робити масаж, апаратні інгаляції та сеанси ароматерапії, а також відвідувати косметолога.

Козоріг

Нові починання, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються, очікуваного результату не принесуть, тому бажано відкласти їх реалізацію на деякий час — доки обставини не стануть сприятливішими.

Водолій

Від занять спортом, навіть якщо вони входять до щоденного розпорядку дня, треба відмовитися: існує висока ймовірність серйозних травм, які на деякий час виб’ють вас із колії, що в розпал літа особливо небажано.

Риби

Цілком несподівано для себе ви можете отримати довгоочікувану інформацію, яка стане вам у пригоді вже найближчим часом — як у професійній діяльності, так і в особистому житті, тож намагайтеся не пропустити її повз вуха.

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