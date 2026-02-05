Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку: день успішних фінансових операцій

Зимовий пейзаж / © Getty Images

Щоправда, пощастить тільки тим, хто не стане вагатися і прискіпливо зважувати всі фактори «за» і «проти», а почне діяти — активно і з ентузіазмом.

Особливо успішними обіцяють бути фінансові операції: можна відкривати банківські рахунки, вкладати гроші в бізнес і купувати рухоме та нерухоме майно.

Овен

Гарний день для серйозних і ґрунтовних розмов із керівництвом: будь-які прохання й пропозиції воно сприйме якщо й не із задоволенням та ентузіазмом, то хоча б із розумінням, а отже, охоче піде назустріч.

Телець

Не варто братися за нові справи, не підтягнувши старі «хвости»: вони гальмуватимуть роботу і, що важливо, псуватимуть настрій, а в результаті доведеться постійно відволікатися, і поставленої мети досягти не вдасться.

Близнята

Дуже важливо — хоча б на деякий час — призупинити перманентну гонитву за матеріальними благами і згадати про духовне: наприклад, прочитати новий роман, сходити на виставку або театральну прем’єру.

Рак

Настав час зайнятися справами, які з різних — як суб’єктивних, так і об’єктивних — причин було відкладено в так званий довгий ящик: тепер для роботи над ними складуться максимально вдалі обставини.

Лев

День, коли ризик не протипоказаний навіть найспокійнішим і найобережнішим людям, щоправда, успіху вдасться досягти тільки тим, хто заздалегідь прорахує всі можливі — позитивні й негативні — наслідки своїх дій.

Діва

Приємні події насамперед будуть пов’язані з професійною діяльністю у вигляді просування кар’єрними сходами та підвищення заробітної плати, але й особисте життя знайде, чим вас потішити.

Терези

Велика ймовірність того, що проблема, яка давно отруювала ваше життя, не тільки якраз вирішиться, а й зробить це начебто сама собою, вам же залишиться тільки порадіти тому, що все так вчасно залагодилося.

Скорпіон

Час, коли можна — і потрібно! — планувати своє майбутнє: вам вдасться поставити перед собою правильні цілі та обрати найкращу тактику і стратегію щодо їх досягнення, а решта — справа техніки.

Стрілець

Складуться сприятливі обставини для того, щоб на всі сто відсотків використати талант, подарований вам природою: якщо почати реалізовувати його в цей час, він принесе не тільки славу, а й гроші.

Козоріг

Своєї мети зможуть досягти тільки ті представники знака, хто ні на хвилину не засумнівається у своїх силах, інакше невпевненість буквально не дасть вам зрушити з місця, змусивши нескінченно на ньому тупцювати.

Водолій

Час продуктивних ідей, які спадатимуть на думку, буквально змінюючи одна одну — з усієї їхньої чималої кількості важливо вибрати одну, але саме ту, яка обіцяє найбільший діловий і фінансовий успіх.

Риби

Гарний день для придбань — про жодне з них пошкодувати не доведеться, особливо якщо вони будуть не спонтанними, а ретельно продуманими — втім, так ставитися до закупів бажано не тільки сьогодні.

