Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно тримати себе в руках

Гороскоп на 6 липня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Важливо незважаючи на жодні обставини, тримати себе в руках, нікого не ображати, не ображати і, зі свого боку, не реагувати на чужі недружні випади. Не варто ні з ким конфліктувати, навіть незначна сварка може призвести до серйозного скандалу, а примирення виявиться складним та тривалим. Якщо ж ми самі встигли в чомусь завинити перед іншими, саме час усвідомити свою неправоту і перепросити.

Овен

Найдеструктивнішим почуттям цього дня є жалість до себе — їх в жодному разі не можна допускати, бо воно може негативно вплинути на життєву ситуацію і, як наслідок, призвести до затяжної депресії.

Телець

Цього дня в тому, що слово срібло, а мовчання — золото, вам доведеться переконатися на власному досвіді: необережне висловлювання, яке ви дозволите собі під віянням хвилини, може спричинити неприємність.

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Близнята

Не варто вірити на слово малознайомим чи незнайомим людям, які попросять вас про матеріальну допомогу: цього дня активізуються всілякі шахраї — і ви легко можете стати їхньою жертвою.

Рак

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, необхідно витрачати економно — тільки на важливі домашні справи або заняття спортом, причому бажано не найактивнішими його видами.

Лев

Не варто соромитися своїх доброти і співчуття — сьогодні оточення не визнаваимуть їх слабкістю, навпаки, більше поважатимуть вас за ці якості, пошкодувавши, втім, про те, що ви нечасто їх виявляєте.

Діва

Близьких людей, як не дивно це прозвучить, сьогодні краще тримати на певній відстані — так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці, які нічого не означають.

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Терези

Як відомо, представники вашого знака дратуються досить рідко, але кожен такий випадок стає незабутнім для оточення не стримавшись сьогодні, ви ризикуєте нажити собі серйозних ворогів.

Скорпіон

Цього дня ви можете стати прикладом для наслідування у друзів та знайомих, тому не дивно, що до вас потягнеться черга з охочих запитати у вас поради — намагайтеся нікому в ньому не відмовляти.

Стрілець

Можливо, рідні люди будуть сьогодні надто різкими щодо вас — намагайтеся увійти в їхнє становище: найімовірніше, їх щось серйозно турбує, тому вони так неадекватно на все реагують.

Козоріг

Вибираючи подарунок для коханої людини, не покладайтеся на чужі поради — згадайте про її захоплення та уподобання — так вам вдасться вибрати щось унікальне, що дозволить вам догодити їй на всі сто відсотків.

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Водолій

Останнім часом ви так багато й ефективно працювали, що поза всякими сумнівами заслужили відпочинок — сьогодні ви можете не лише планувати довгоочікувану відпустку, а й вирушати в подорож.

Риби

Не варто намагатися встигнути скрізь, правильною тактикою є вибрати один — пріоритетний — напрямок і рухатися саме в цей бік, на якийсь час відсунувши решту справ — вони цілком можуть зачекати.

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