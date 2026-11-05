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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 6 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто витрачати сили на дрібниці

День максималізму, коли будь-яка справа — навіть господарська — має бути масштабною, а витрачати час на дрібниці небажано.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © Credits

Поставивши перед собою серйозне й трудомістке завдання, потрібно зосередитися винятково на його розв’язанні — не відволікаючись на розв’язання другорядних питань.

Цей день також сприятливий для планування: цілей, поставлених сьогодні, буде дуже легко — і успішно — досягти.

Овен

Реалізацію нових професійних проєктів, підписання важливих договорів та укладення серйозних угод бажано перенести на інший день — цього вони навряд чи принесуть той результат, на який ви сподіваєтеся.

Телець

Слід уважно стежити за подіями, що відбуваються цього дня, — вони допоможуть зрозуміти важливі, але поки що не до кінця зрозумілі вам події, що відбуваються у вашому житті.

Близнята

Завжди треба тримати себе в руках, але сьогодні особливо важливо не піддаватися на провокації з боку оточення: енергія, яку ви в результаті витратите, знадобиться вам для більш важливих і серйозних справ.

Рак

Відповіді на важливі питання дасть не розум, який цього дня не генеруватиме геніальні ідеї, а інтуїція: головне — звертати увагу на численні підказки, які вона надсилатиме.

Лев

Не варто перейматися тим, що з вами відбувається, навіть якщо на перший погляд це може здатися вам серйозним: з часом ви все проаналізуєте і зміните свою точку зору.

Діва

Незалежно від того, про що йтиметься у запитанні, яке вам цього дня ставитимуть — наприклад, запитувати у вас згоди на пропозицію обійняти нову посаду, не варто поспішати з відповіддю — спочатку необхідно кілька разів подумати й зважити всі «за» і «проти».

Терези

Відновлювати сили потрібно за допомогою активного відпочинку — пасивне проведення часу на дивані з iPhon не допоможе в цьому, тому бажано займатися спортом або хоча б швидкою ходьбою.

Скорпіон

Не можна дозволяти емоціям визначати свою поведінку — потрібно тримати себе в руках, інакше неминуча сварка з кимось із оточення, яка затягнеться надовго і коштуватиме вам чимало зіпсованих нервів.

Стрілець

У сформованій професійній та життєвій ситуації можна дозволити собі не зважати на інтереси інших, навіть якщо йдеться про близьких людей, і подбати про себе — пам’ятайте, що, крім вас, цього ніхто не зробить.

Козоріг

Обираючи між матеріальним і духовним, віддайте перевагу останньому: класична музика, навіть у записі, або вірші улюбленого поета забезпечать вас енергією на цілий тиждень.

Водолій

Слід завжди уникати спілкування з людьми, які негативно налаштовані до вас, але сьогодні від нього особливо важливо відмовитися — користі від нього не буде, а от шкоди воно може завдати значної — від зіпсованого настрою до депресії.

Риби

Цього дня — втім, як і завжди — потрібно приділити якомога більше часу та уваги рідним і близьким: насамперед це стосується людей похилого віку та дітей, але й про інших теж не варто забувати.

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